吳德榮：6日鋒面減弱氣溫回升 下週有熱帶擾動發展跡象需再觀察

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象專家吳德榮今天表示，持續受鋒面影響，防劇烈天氣；明天鋒面南移，6日起氣溫逐日回升；各國模擬下週南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動發展的跡象，需再觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示， 最新歐洲模式模擬顯示，今天梅雨季第5波鋒面影響，有局部陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨等發生；北台灣轉涼。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明天鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨，午後雨勢加大；6、7日鋒面東移減弱，氣溫逐日升，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，受西南風影響，清晨、上午西南部偶有局部陣雨或雷雨的機率。

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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，8至11日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏，大氣不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；12、13日的天氣，與熱帶擾動的動態有關，需再觀察。

吳德榮進一步說明，各國模式模擬，下週南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動發展的跡象，但各國模擬結果很分歧，對梅雨季的大氣型態，也造成不同程度的破壞，不確定性都很大，需持續觀察模式調整。（編輯：李淑華）1140604