評估開放旅宿移工 洪申翰：將顧及本國勞工就業

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）旅宿業頻喊缺工，勞動部長洪申翰今天證實，正進行開放旅宿業移工相關評估及規劃，會以避免影響本國勞工就業機會、促成雇主提本勞加薪等為原則，待研商完成就會對外公布。

交通部觀光署長周永暉日前接受媒體聯訪時說，旅宿業可望試行有條件專案開放移工，目前研議雇用移工方面必須要有條件，要先雇用本國勞工，像是中高齡、婦女優先等條件，後續觀光署還會再跟旅館公會以及業者進行討論，如果可行的話，下半年就可以對外公布試行方案。

立法院今天邀請洪申翰就「勞工退休金制度改革，含勞保、勞退執行現況」進行專題報告，並備質詢，洪申翰會前針對開放旅宿業移工接受媒體聯訪。

洪申翰說，勞動部正檢討整體跨國勞動力政策，現在在進行相關研商跟規劃，推動會以幾個原則來進行，包含避免影響本國勞工就業機會、希望促成雇主幫本勞加薪提升勞動的條件、希望產業能夠有更充足的勞動力可以運用以及提升政府在外籍勞工聘僱過程的角色跟功能等來確保移工相關權益。

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洪申翰說，服務業或旅宿業相對於製造業，產業特性跟勞動條件與製造業有不一樣之處，需要思考、評估更多面向，但是整體來說還是不會脫離上述原則，待評估研商完成，就會向社會報告。

對於觀光署對外表示政策將於下半年上路，洪申翰僅說，確實有跟觀光署及相關的目的事業主管機關交換意見，但跨國勞動力的政策還是由勞動部主政。（編輯：李淑華）1140604