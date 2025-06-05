行人A1事故前4月增至75死 交通部將加速修法加重罰責

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）交通部公布最新交通事故統計，前4月A1（24小時內死亡）行人75死，較去年同期多4人，部長陳世凱坦言讓人擔心，針對無照駕駛、車輛不停讓行人致受傷加重罰責，將加快修法。

交通部今天舉辦道安記者會公布，今年1至3月道路交通事故9萬9519件，較去年同期增加2054件，增幅2.1%；但30日內死亡人數706人，為108年以來同期最低，其中行人死亡人數從去年同期118人減至96人，為有統計以來最低。

不過，觀察各縣市前3月的30日內整體死亡人數，新竹縣、苗栗縣、嘉義市、台南市、澎湖縣都較去年同期增加，並以台南市增加21人最多。陳世凱表示，將與地方政府密切合作，瞭解哪些地方需要改善。

針對台中市前3月的30日內行人死亡人數共17人，對比去年同期雖未成長，但人數為全台之冠。陳世凱表示，內政部對於台中市改善人行道與路口，提供不少補助，行人死亡部分，未來會與台中市開會討論如何解決。

值得注意的是，今年前4月，A1（24小時內死亡）整體546死，較去年減少23人、減幅4%；但行人75死，較去年同期增加4人、增幅5.6%。

陳世凱對此表示，每個月都戰戰兢兢，5月發生一些重大車禍，在看到4月行人A1數字時，他坦言讓人擔心，後續有關嚴懲無照駕駛，以及車輛在行經行人穿越道未停讓行人致受傷，將加重罰鍰，6月底前會將相關修法送至行政院。

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另外，交通部持續向下扎根、推廣道安教育，陳世凱指出，過去曾針對國小低年級、中年級設計交通安全保衛戰懶人包，這次也推出高年級版本。

交通部指出，已將高年級交通安全懶人包數位化，規劃成系列線上遊戲，結合抽獎鼓勵民眾參與，活動時間6月6日至7月11日，完成遊戲並填寫資料後，將於7月18日進行抽獎。（編輯：吳素柔）1140605