台鐵花東會員優惠加碼 交通部爭取花東基金協助

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台鐵票價將調漲，針對設籍花東會員優惠，行政院今天拍板加碼，平、假日點數回饋各增至8倍、5倍，預算增至新台幣1.46億元。交通部長陳世凱表示，將爭取國發會花東基金協助。

台鐵票價6月23日起調漲，平均調漲幅度26.8%，以台北至花蓮自強號為例，原本票價440元，調漲後為583元。

台鐵原先針對設籍花蓮縣或台東縣會員旅客，乘車日自6月23日起，搭乘起訖任一站位於花蓮和平至台東大武間對號列車，提供平、假日點數各5倍、3倍回饋，行政院長卓榮泰今天拍板加碼至平日8倍、假日5倍點數回饋，相當於平日享有約9.2折、假日9.5折的票價優惠。

陳世凱今天出席交通部道安記者會接受媒體聯訪時表示，過去台鐵、高鐵對於全台各地民眾票價計算模式都一樣，這次主要體恤去年0403地震造成花東路廊嚴重損害，史上首次針對花東地區推出優惠方案。

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陳世凱指出，依照台鐵估算，在平、假日回饋加碼後，預算將從原本約8000萬元，增加至1.46億元，未來將爭取國家發展委員會花東基金協助，「我有口頭跟院長拜託這件事情，希望補貼和優惠不要變成台鐵負擔」。

由於宜蘭、屏東同樣傳出希望能享有台鐵優惠的聲音， 陳世凱表示，感謝在地民意代表建議，這部分與未來在花東路廊越來越穩定後，是否調整花東會員優惠，都會滾動檢討。（編輯：管中維）1140605