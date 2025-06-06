獨居老奶奶疑失智又瘦弱 社區守護溫柔接住

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（中央社記者曾以寧台北6日電）萬華獨老陳奶奶常搞不清楚時間又常迷路，身體瘦弱只剩骨架，幸有萬華老人服務中心安排居家服務，志工也在她跌倒時及時發現，雖身處風險，卻被一群關心她的人溫柔接住。

萬華老人服務中心有次接獲通報，有位陳奶奶常搞不清楚時間，且時常迷路，需要透過鄰里與警方多次協助返家，然而奶奶堅持不就醫，遲遲無法進行失智症診斷。

隨著時間推移，奶奶的狀況越來越讓人擔心，她變得虛弱、瘦到幾乎只剩骨架，連台階都無法跨越，無法自己行走，只能臥床，連如廁都來不及而發生失禁。生活中的大小事，她幾乎都無法自理，家裡空間擁擠、堆滿雜物，房子還有漏水問題，無論居住、行動還是認知狀況，都屬於高風險個案。

為了維持她的日常生活，中心社工安排居家服務，讓居服員每天早晚送餐、餵食、整理環境，盼一點一滴改善她的生活。

志工李大哥也發現，奶奶的食慾明顯下降，一餐僅吃得下兩口，所以不時會主動陪她吃飯；並在寒流來襲時，特地返家拿保暖衣物送去，只為了讓奶奶不這麼冷、不那麼孤單。

今年過年期間，送餐志工發現陳奶奶沒有開門取餐，緊急聯繫鎖匠與警方進屋，才發現她已跌倒多時，無力起身，幸緊急發現，沒有大礙。

隨著每日穩定的照顧與送餐，陳奶奶的身體開始漸漸恢復，她開始能自己吃飯，也能緩緩地走路。雖然有時還會迷路，成了派出所的「常客」，但里長會親自送她回家，志工李大哥也會不時特地繞路去看看她是否安好。

「她的社區從來沒有放棄她」，天主教失智老人基金會透過新聞稿表示，這不是一個人的功勞，而是一個社區的愛，是社工、志工、居服員、警察與家屬，共同守護的結晶。有了這樣的支持系統，奶奶雖身處風險之中，卻仍能住在熟悉的社區裡，被一群關心她的人溫柔接住。

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超高齡社會來臨，根據台北市社會局去年8月統計，北市老年人口已超過56萬人，占比全市22.67%，列冊獨居老人9647人中，以萬華區1840人為獨老列冊最多的行政區。

天主教失智老人基金會自民國97年起承辦萬華老人服務中心，服務391位獨老，也盼更多民眾加入志工與捐款行列，共同為長者打造有尊嚴、有價值的在地老年生活。（編輯：吳素柔）1140606