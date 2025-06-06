桃機第3航廈施工 航站南路配合線型調整

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（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園國際機場股份有限公司今天表示，配合第3航廈工程施工需要，將在不影響現有營運前提下，利用機場營運離峰時段調整航站南路線型，請用路人配合減速慢行。

機場公司告訴媒體，9日晚間11時到10日凌晨4時，暫時封閉航站南路往P4停車場地下層車道施工，屆時請用路人依循導引指標及交維人員引導，改行駛第2航廈1樓車道前往P4停車場其他入口。

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機場公司說，16日晚間11時到17日凌晨4時，將暫時封閉航站南路往第2航廈3樓報到大廳車道，請用路人依循導引指標及交維人員引導，改行駛第2航廈1樓車道，進入P4停車場繞行後，再駛入第2航廈3樓報到大廳車道。

機場公司表示，10日起航站南路原有中間車道將封閉施工，請用路人改行駛航站南路右側車道前往第1航廈、第2航廈1樓接機大廳接送區及P4停車場地下層入口；離峰時段也會進行第2航廈1樓接機大廳與3樓報到大廳接送停等區路緣標線優化作業。（編輯：李明宗）1140606