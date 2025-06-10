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熱帶低壓生成可能增強為颱風 外圍雲系12日起影響台灣

2025/6/10 11:25（6/10 11:31 更新）
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氣象署10日上午發布熱帶低壓生成訊息，有機會增強為今年第一個颱風蝴蝶，預估朝海南島、廣東移動。（圖取自氣象署網頁www.cwa.gov.tw）
氣象署10日上午發布熱帶低壓生成訊息，有機會增強為今年第一個颱風蝴蝶，預估朝海南島、廣東移動。（圖取自氣象署網頁www.cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署今天上午發布熱帶低壓生成訊息，24小時內有機會增強為今年第一個颱風蝴蝶，未來將朝海南島、廣東移動，對台灣無直接影響，但外圍雲系將於12至14日影響，需防局部大雨。

中央氣象署上午發布熱帶性低氣壓生成訊息，原位於南海的熱帶擾動增強為今年第一個熱帶低壓，不排除未來24小時內有機會增強為今年首颱蝴蝶，預估為輕颱，13日之前路徑朝海南島移動，接著北轉、14日進入廣東一帶。

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根據資料，熱帶低壓上午8時中心位置在北緯15.5度，東經115.0度，以每小時7公里速度，向西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象署表示，12至14日受熱帶系統外圍雲系影響，12、13日南部、東南部地區及其他山區有大雨發生機會；14日中南部地區有短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。（編輯：張雅淨）1140610

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