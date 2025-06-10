運量突破5千萬人次 中捷尋找3名旅客可獲機票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中10日電）台中捷運運量昨天突破5000萬人次，中捷今天公布第5000萬名旅客與前後各1名旅客卡號與進出站資訊，將可獲得機票等獎項，並請得獎旅客盡速聯繫中捷，以便通知領獎日期及地點。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，中捷運量9日突破5000萬人次，中捷公司將贈送第5000萬名旅客星宇航空商務艙雙人來回機票，前後1名旅客則各獲得星宇航空經濟艙單人來回機票。

中捷公司指出，第5000萬人次於9日下午持一卡通電子票證由舊社站進站，下午2時45分由市政府站出站（卡號：35000104351）。

此外，同日下午持悠遊卡由九德站進站，下午2時45分市政府站出站（卡號：8300675201667374）的第4999萬9999人次旅客，與持悠遊卡由大慶站進站，下午2時45分市政府站出站（卡號：8430997668）的第5000萬1人次旅客，也分別可獲得獎項。

透過 Google News 追蹤中央社

中捷公司提到，恭喜這3名幸運旅客，並請得獎旅客盡速聯繫中捷，以便通知領獎日期及地點。

中捷公司表示，慶祝5000萬人次，至今年6月底止，只要民眾當月搭乘滿5趟，就能獲得一次抽獎機會，共計有超過300個獎項。活動還推出5000萬人次紀念旅遊票卡，邀請卡迷與鐵道迷收藏。（編輯：李淑華）1140610