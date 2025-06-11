加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
美國陸戰隊奉川普命令進駐 洛杉磯宣布緊急狀態市中心宵禁
首頁 / 生活

乳品標示新制 陳駿季：手搖飲早餐店推廣用國產鮮乳

2025/6/11 10:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北11日電）有標章才能叫「鮮乳」新制明年7月上路。農業部長陳駿季今天說，幾週前曾找手搖飲、連鎖加盟業者討論，業者認同未來會推廣手搖飲店、早餐店使用國產鮮乳；若混充國外進口的乳品，待相關規定上路後，將加強稽查。

衛生福利部食品藥物管理署3日公告乳品標示新制，「鮮乳」將成為專有名詞，僅限農業部門核發鮮乳相關標章者使用，新制將於明年7月1日起上路，亂用「鮮乳」標示者，最高可開罰新台幣400萬元。

立法院經濟、財政委員會今天聯席審查「農業保險法」部分條文修正草案，邀陳駿季列席報告、備詢。

陳駿季會前受訪時表示，目前很多手搖飲店、咖啡店使用的「業務奶」，都是使用進口的「冰磚奶」還原，每年進口量大約1萬7000到1萬8000噸，事實上手搖飲、咖啡使用國產鮮乳調味，才是最佳風味；農業部將積極引導酪農提供優質鮮乳給相關單位使用。

陳駿季指出，幾週前曾找手搖飲、連鎖加盟業者、相關協會到農業部討論，業者也認同未來會推廣手搖飲店、早餐店使用鮮乳，今天下午將有一場記者會，他們將正式對外宣布，會致力於將國產鮮乳導入手搖飲、早餐通路。

標章部分，陳駿季說，將輔導小農，除創立品牌之外，積極取得產銷履歷、鮮乳標章，讓市面上看到「鮮乳」兩個字，重新找回國產乳的定位。

至於稽查時是否能辨別鮮乳或是冰磚奶，陳駿季表示，牛奶辨別技術已經開發，如果混充國外的乳品，是可以辨別的；相關規定上路後，將會加強稽查，呼籲消費者多使用國產鮮乳，透過消費者的力量，通路業者也會積極配合。

google news透過 Google News追蹤中央社

另外，媒體報導，5月以來豬肉價格不斷上升，邁入端午假期後甚至出現零星市場每公斤價格新台幣破百元情況，7日價格進一步飆升，全台多縣市皆有破百成交價。

陳駿季說，豬肉昨天的價格每公斤大約是98元，前兩天曾突破100元，豬肉價格基本波動在95元到100元之間是合理的，但最近氣候因下雨、溫度變化大，肉的育成、換肉率比較差，目前有些小豬育成率相對比較低，是短暫的波動，會盡可能讓消費者買到合理價格的國產豬肉。（編輯：楊蘭軒）1140611

陳駿季
台灣米外銷日本 農業部長陳駿季估114年逾萬噸台灣牡蠣口感勝進口 人工附苗可望克服減產挑戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：