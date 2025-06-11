乳品標示新制 陳駿季：手搖飲早餐店推廣用國產鮮乳

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（中央社記者陳俊華台北11日電）有標章才能叫「鮮乳」新制明年7月上路。農業部長陳駿季今天說，幾週前曾找手搖飲、連鎖加盟業者討論，業者認同未來會推廣手搖飲店、早餐店使用國產鮮乳；若混充國外進口的乳品，待相關規定上路後，將加強稽查。

衛生福利部食品藥物管理署3日公告乳品標示新制，「鮮乳」將成為專有名詞，僅限農業部門核發鮮乳相關標章者使用，新制將於明年7月1日起上路，亂用「鮮乳」標示者，最高可開罰新台幣400萬元。

立法院經濟、財政委員會今天聯席審查「農業保險法」部分條文修正草案，邀陳駿季列席報告、備詢。

陳駿季會前受訪時表示，目前很多手搖飲店、咖啡店使用的「業務奶」，都是使用進口的「冰磚奶」還原，每年進口量大約1萬7000到1萬8000噸，事實上手搖飲、咖啡使用國產鮮乳調味，才是最佳風味；農業部將積極引導酪農提供優質鮮乳給相關單位使用。

陳駿季指出，幾週前曾找手搖飲、連鎖加盟業者、相關協會到農業部討論，業者也認同未來會推廣手搖飲店、早餐店使用鮮乳，今天下午將有一場記者會，他們將正式對外宣布，會致力於將國產鮮乳導入手搖飲、早餐通路。

標章部分，陳駿季說，將輔導小農，除創立品牌之外，積極取得產銷履歷、鮮乳標章，讓市面上看到「鮮乳」兩個字，重新找回國產乳的定位。

至於稽查時是否能辨別鮮乳或是冰磚奶，陳駿季表示，牛奶辨別技術已經開發，如果混充國外的乳品，是可以辨別的；相關規定上路後，將會加強稽查，呼籲消費者多使用國產鮮乳，透過消費者的力量，通路業者也會積極配合。

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另外，媒體報導，5月以來豬肉價格不斷上升，邁入端午假期後甚至出現零星市場每公斤價格新台幣破百元情況，7日價格進一步飆升，全台多縣市皆有破百成交價。

陳駿季說，豬肉昨天的價格每公斤大約是98元，前兩天曾突破100元，豬肉價格基本波動在95元到100元之間是合理的，但最近氣候因下雨、溫度變化大，肉的育成、換肉率比較差，目前有些小豬育成率相對比較低，是短暫的波動，會盡可能讓消費者買到合理價格的國產豬肉。（編輯：楊蘭軒）1140611