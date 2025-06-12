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身障停車制度失靈 立委、身障者提改革建議

2025/6/12 15:00
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（中央社記者林敬殷台北12日電）民進黨立委林月琴今天與多位身障駕駛人舉行記者會，直指現行身障停車制度失靈造成的困境，並提出4項建議，包括政府管理制度改革與辨識強化、委外管理責任明確化、裁罰查核與註銷制度健全化、社會溝通與交通平權教育。

林月琴與身障駕駛人上午在立法院舉行「濫用合法，違規免罰？身障停車證制度失控，交通平權倒退中」記者會。

林月琴表示，截至今年3月底，全國有效的身障停車識別證已高達42萬張，但全國僅設有約2萬7000格路外（非路邊）的公有身障專用停車位，等於平均約14張證才對應1格車位，這不只是供需比例問題，政府對專用車位如果沒有積極管理，形同毀棄身障法交通平權的立法原意。

林月琴說，一張停車證代表的不僅是便利，更是行動平權的象徵。如果制度只開放申請卻不負責管理，那等同於讓真正需要幫助的人，再次被社會拒於門外。

林月琴指出，許多公有停車場如休息站、風景區、捷運站、學校地下室等委外經營空間，缺乏統一管理標準，設備與警示規範不一。對於濫用識別證違規占用的情況，地方政府常以「難以現場查證是否載有身障者」為由，不積極執法，委外業者也未落實查核義務，甚至要求身障檢舉者自行錄影取證，讓身障者面對衝突風險。

林月琴表示，交通部與地方警察機關雖設有檢舉與裁罰機制，但衛福部的數據呈現，2022至2024年全國（不含新北與高雄獨立系統登載），因違規使用識別證而被註銷的數量每年平均僅約13件。另外，每年約有6到7萬張身障識別證逾期註銷，但因缺乏強制回收機制，導致過期證件仍可能被違法使用。

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出席記者會的王姓駕駛人表示，現行法規清楚規範，必須要有身障者本人在車上，才能使用專用車位，但多數身障車位都被正常人長期占用，幾乎都是拿家屬申請的證明，未搭載身障者也照停不誤，就連過期證繼續使用也時有所見，「這不是個案，是制度性失能。」

另一位劉姓駕駛人提出多項改革建議，包括提高罰鍰與設置道德講習、獎勵檢舉、區分自駕與家屬使用證件、定期換證並註銷違規者，及在停車場加裝車位鎖與車牌辨識系統。（編輯：張均懋）1140612

林月琴
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