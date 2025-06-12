高鐵延伸宜蘭案 鐵道局：從優處理受損地主權益

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）高鐵延伸宜蘭計畫，部分宜蘭人擔憂興建時土地可能被徵收或房屋恐要拆遷。鐵道局今天表示，須到細部設計階段才可確定影響範圍，未來協議價購時會保障地主權益，從優從寬處理。

國民黨立委吳宗憲今天邀請交通部等單位，在礁溪鄉公所自辦「高鐵延伸宜蘭計畫」說明會，聽取更多民意。

吳宗憲表示，高鐵延伸宜蘭案二階環評預計7月再次審查，但中央過去只在今年3月於宜蘭市舉辦1場公聽會，地方意見仍高度分歧、疑問未解，因此今天自辦說明會，讓地方有機會直接向政府發聲，問到底。

吳宗憲指出，宜蘭人不是反對高鐵，是反對中央以傲慢的態度、拒絕溝通的方式硬推政策；若溝通不足、程序草率，就無法取得民眾的信任。

許多公民團體在說明會中指出，高鐵路廊經過礁溪將導致農地破碎、水質及生態遭破壞，恐嚴重影響當地民眾生活品質與觀光資源，長期下來損害難以回復，在地居民深感不安。

宜蘭縣政府交通處在會中反映，許多民眾至今對拆遷補償、徵收範圍等有疑慮。

另有民眾建議，高鐵應該與台鐵共構，減少對農地的破壞；也有民眾建議，高鐵路線經過礁溪會帶來的衝擊影響相當大，弊多於利，北宜直線鐵路建設應優先考量。

交通部鐵道局長楊正君在會中回應，高鐵若與台鐵共構，工程技術上雖可行，但高鐵跑得比較快是路線較直，不是車子比較會跑；若與鐵路共構會讓「高鐵高不起來」，速度就跑不快。

楊正君指出，交通部研究推動北宜直鐵已超過15年，但都沒辦法走到綜合階段與環評程序，顯然是有很大的問題。北宜直鐵路線如果要很直，就要經過翡翠水庫集水區，引發環保爭議，無法讓案子繼續往下進行；如果讓北宜直鐵走高鐵路廊，也有爬坡能力較弱等問題。

此外，北宜直鐵列車現在要從樹林出發，但之後樹林到南港是台鐵重要繁忙的路線，相關班次勢必受到限制。

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楊正君指出，高鐵延伸宜蘭案有不少人擔憂農地或土地會不會被徵收，家會不會被拆，但現在此案是綜合規劃階段，必須等到計畫核定、現場測量、細部設計後，才可確定受影響的範圍。

他強調，徵收、拆除如果現階段講得很含糊，是不負責任，都要等到核定、現場測量，再按照土地徵收條例與相關地主開會，但後續協議價購等程序會從優、從寬處理。（編輯：李錫璋）1140612