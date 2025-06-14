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多所大專院校取消曠課扣考 台東大學跟進

2025/6/14 12:29（6/14 13:01 更新）
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國內許多大專院校取消「曠課扣考」機制，台東大學（圖）10日也公告取消。中央社記者盧太城台東攝 114年6月14日
國內許多大專院校取消「曠課扣考」機制，台東大學（圖）10日也公告取消。中央社記者盧太城台東攝 114年6月14日
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（中央社記者盧太城台東縣14日電）國內許多大專院校取消「曠課扣考」機制，台東大學也於10日公告取消。學校表示，學生代表在校務會議主動提案，經師生充分討論後，決議取消曠課扣考。

過去大專院校有某學科達到一定曠課時數時不得參加該科學期考試，該科目學期成績以零分計算的機制，近年引起學生關注，曾有民眾於公共政策網路參與平台提案廢除，然因「大學法」規定此屬學校自主管理事項，因此提案未進入附議階段。

根據輔仁大學統計資料，至今年3月國內已有69所大專院校取消扣考機制；台東大學於10日決議通過並公告跟進取消曠課扣考，成為第70個取消的學校。

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台東大學透過訊息回應表示，當日校務會議中有學生代表主動提案，會中經師生充分討論後，決議取消曠課扣考，回歸由教師自主評量，並將透過正式公告及多元宣導管道，讓全體師生了解相關規定。

所謂「曠課扣考」是指學生於單一科目曠課時數累計達一定比例，將喪失該科學期考試資格，成績以零分計算。各校標準略有不同，台東大學原規定為曠課達該科授課總時數1/3即不得參與期末考試。（編輯：謝雅竹）1140614

#台東大學
#輔仁大學
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