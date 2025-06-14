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明霸克露橋備災通道開放 高雄桃源區3里恢復聯外交通
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明霸克露橋備災通道開放 高雄桃源區3里恢復聯外交通

2025/6/14 13:22（6/14 14:01 更新）
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台20線南橫公路勤和至復興段河床便道因山區豪雨致道路中斷，幸公路局提前部署明霸克露橋路段備災通道，桃源區復興以上3里恢復聯外交通，14日中午開放戒護通行。（甲仙工務段提供）中央社記者洪學廣傳真　114年6月14日
台20線南橫公路勤和至復興段河床便道因山區豪雨致道路中斷，幸公路局提前部署明霸克露橋路段備災通道，桃源區復興以上3里恢復聯外交通，14日中午開放戒護通行。（甲仙工務段提供）中央社記者洪學廣傳真　114年6月14日
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（中央社記者洪學廣高雄14日電）台20線南橫公路勤和至復興段河床便道因山區豪雨致道路中斷，幸公路局提前部署明霸克露橋路段備災通道，桃源區復興以上3里恢復聯外交通，今天中午12時開放戒護通行。

交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段指出，台20線南橫公路臨93線（勤和至復興段）河床便道，昨天因西南氣流帶來豪雨致道路中斷，人、車無法通行，公路局災前部署防災機具及設備，並模擬道路災害模式，研議對應防避災因應措施，明霸克露橋路段備災通道今天如預期發揮功效，桃源區復興以上3里恢復聯外交通，由往年平均需10天搶通便道，大幅縮減為1天搶通便道。

甲仙工務段表示，布唐布那斯溪及荖濃溪河水因豪雨暴漲夾帶土石沖擊，台20臨93線勤和至復興段便道昨天中午12時45分遭沖毀約100公尺，河床便道中斷，幸事先實施道路預警性封閉，無人、車傷亡。

台20臨93線便道為高雄桃源區復興里以上等3里部落主要聯外道路，去年7月凱米颱風及後續接連多起颱風在高雄山區降下致災性豪大雨，致明霸克露橋路段損毀750公尺，經評估無法原狀修復，短期暫行溪床便道，通行可靠度極低，進入汛期後勢必更脆弱，通行安全風險大幅提高。

公路局災後評估便道抬升中期通行方案，整合調整施工中跨玉穗溪混凝土橋施工順序，於山側新闢中期便道；但混凝土橋及中期便道需今年10月才能完工。

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為此，公路局於中期道路規劃設計即配置緊急人員通行、開放車型備災方案，並督導承包商積極趕工，4月底完成基本緊急通行便道，以提供隨時有緊急通行需求備災道路供基本民行，經由這次豪雨驗證災前規劃、設計及施工方案可行，且充分發揮預期效益。

因河床便道阻斷，短期內無法搶通，甲仙工務段全力動員搶修趕工，緊急開放施工中的台20臨93線2k便道抬升災害修復工程工區道路，銜接明霸克露橋工區道路主橋通行，自今天中午12時首次開放通行。但緊急開放通行措施限5公噸以下，4輪傳動車輛，後續將採戒護通行。戒護管制通行時段及相關管制作業可上公路局官網查詢。（編輯：謝雅竹）1140614

台20線南橫公路勤和至復興段河床便道因山區豪雨致道路中斷，幸公路局提前部署明霸克露橋路段備災通道，桃源區復興以上3里恢復聯外交通，14日中午開放戒護通行。（甲仙工務段提供）中央社記者洪學廣傳真 114年6月14日
台20線南橫公路勤和至復興段河床便道因山區豪雨致道路中斷，幸公路局提前部署明霸克露橋路段備災通道，桃源區復興以上3里恢復聯外交通，14日中午開放戒護通行。（甲仙工務段提供）中央社記者洪學廣傳真 114年6月14日
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