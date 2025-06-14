水氣稍減中南部仍防強降雨 各地高溫31至34度
2025/6/14 08:32（6/14 08:50 更新）
（中央社台北14日電）中央氣象署今天表示，白天起水氣稍減少，雨勢可望逐漸趨緩，但中南部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後熱力作用影響，南部、中部以北及東北部山區可能有局部短暫雷陣雨。
氣象署網站今天發布訊息指出，今晨受低壓帶及西南風影響，清晨仍有顯著雨勢，嘉義以南地區有陣雨或雷雨，有大雨發生機率，中部地區亦有短暫陣雨或雷雨。
氣象署表示，白天起水氣稍減少，雨勢可望逐漸趨緩，但中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴天氣，午後熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨，其中在南部地區及中部以北及東北部山區有局部較大雨勢發生機率，外出請攜帶雨具備用。
氣溫方面，氣象署表示，各地高溫相較昨天稍回升，約攝氏31至34度，低溫約25至27度。
至於離島天氣，澎、金、馬祖均有短暫陣雨或雷雨，氣溫方面，澎湖26至30度，金門27至30度，馬祖26至30度。
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氣象署表示，由於西南風偏強，雲林以北至桃園、台東及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外，南部沿海、恆春半島、基隆北海岸、東半部沿海及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生機率，海邊活動注意安全。
此外，今年編號第1號輕度颱風蝴蝶，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻西南西方1310公里海面上，向北北東轉東北進行，對台灣無直接影響。（編輯：謝雅竹）1140614
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