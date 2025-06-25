加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影／大谷翔平本季第27發全壘打出爐 美日通算300轟達陣
首頁 / 生活

強化海污應對 海保署建10處資材應變倉庫

2025/6/25 13:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄25日電）海保署在全台完成建置10處海污資材應變倉庫，地點涵蓋北、中、南、東及離島地區，形成全國性資材調度網絡，可即時將資材運抵偏遠地區，強化海洋污染事故即時應變能力。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿指出，資材倉庫據點分布宜蘭、台中、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、澎湖、金門及連江等地區，共配置48座應變貨櫃，內含攔油索、吸附資材及防護裝備等應變裝備，並定期維護、盤點與補充，確保應變即戰力。

海保署表示，自民國110年即開始尋覓場地陸續建置，並在今年初完成第10處應變倉庫，選址是綜合考量事故風險、交通可達性、資材需求量及監管措施等因素，即使是台東、花蓮與離島等偏遠地區，仍可在污染事故發生3小時內完成應變資材調度，確保全台各地皆具備即時應處能量。

google news透過 Google News追蹤中央社

海保署指出，除建置10處主要海污資材應變倉庫外，另建置37處資材放置地點，加上全台可調度海污資材的公私場所已達575處，形成多層次應變網絡，強化各地即時調度能力，可視事故規模彈性擴大支援範圍。

海保署表示，因113年7月颱風凱米造成台南、高雄、屏東海域發生船舶擱淺及沉沒海難事故，海保署已針對颱風等惡劣天候事件預先建構應變機制，若面對海洋污染情形，可即時啟動應變倉庫調度資材。（編輯：張雅淨）1140625

#海保署
#海洋委員會
#海洋保育署
#颱風
#離島
#台南
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：