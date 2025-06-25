強化海污應對 海保署建10處資材應變倉庫

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（中央社記者張已亷高雄25日電）海保署在全台完成建置10處海污資材應變倉庫，地點涵蓋北、中、南、東及離島地區，形成全國性資材調度網絡，可即時將資材運抵偏遠地區，強化海洋污染事故即時應變能力。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿指出，資材倉庫據點分布宜蘭、台中、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、澎湖、金門及連江等地區，共配置48座應變貨櫃，內含攔油索、吸附資材及防護裝備等應變裝備，並定期維護、盤點與補充，確保應變即戰力。

海保署表示，自民國110年即開始尋覓場地陸續建置，並在今年初完成第10處應變倉庫，選址是綜合考量事故風險、交通可達性、資材需求量及監管措施等因素，即使是台東、花蓮與離島等偏遠地區，仍可在污染事故發生3小時內完成應變資材調度，確保全台各地皆具備即時應處能量。

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海保署指出，除建置10處主要海污資材應變倉庫外，另建置37處資材放置地點，加上全台可調度海污資材的公私場所已達575處，形成多層次應變網絡，強化各地即時調度能力，可視事故規模彈性擴大支援範圍。

海保署表示，因113年7月颱風凱米造成台南、高雄、屏東海域發生船舶擱淺及沉沒海難事故，海保署已針對颱風等惡劣天候事件預先建構應變機制，若面對海洋污染情形，可即時啟動應變倉庫調度資材。（編輯：張雅淨）1140625