陳駿季：全年稻米銷日上看1.2萬噸 長期走向契作

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）2025年台北國際食品展今天登場，農業部長陳駿季出席「台灣館」開幕典禮時說，以往台灣外銷日本的米平均每年3500公斤，今年外銷量估計上看1.2萬噸，未來長期將走向契作，讓更多台灣優質米銷到日本。

陳駿季接受媒體聯訪說，台灣米一直深受日本民眾喜愛，以往台灣外銷日本的米平均每年3500公斤，今年受到日本缺米影響，到目前為止，台灣外銷日本的米已達8700公斤，預計今年一定可以突破1萬噸，甚至達1萬2000噸。

陳駿季說，希望台灣有更多的米外銷日本，「絕對不是因日本缺米的短暫現象，而是走向長期的常態化外銷」，所以最近一直積極與日本通路鏈結，後續經由與台灣農民契作方式，讓更多台灣優質米到日本，目前有業者已在洽談。

他說，台灣米在日本市場已有一定知名度，很多高端市場也願意多花一點錢購買，特別是一些有機米，對日本人來說，都是安心的保障。

陳駿季也在「台灣館」開幕典禮中，見證兩項台日簽署合作，象徵台日農業貿易邁向新階段。

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其中日本Central社與米屋智農股份有限公司簽署稻米採購意向書，未來將供貨至日本主要零售通路。

另有日本Nopat株式會社與財團法人台灣優良農產品發展協會，就結合日本主流電商平台的上架經驗與通路資源，引進台灣優質農產品進入日本電商通路，簽署合作備忘錄。（編輯：黃名璽）1140625