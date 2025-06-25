加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影／大谷翔平本季第27發全壘打出爐 美日通算300轟達陣
首頁 / 生活

陳駿季：全年稻米銷日上看1.2萬噸 長期走向契作

2025/6/25 13:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北25日電）2025年台北國際食品展今天登場，農業部長陳駿季出席「台灣館」開幕典禮時說，以往台灣外銷日本的米平均每年3500公斤，今年外銷量估計上看1.2萬噸，未來長期將走向契作，讓更多台灣優質米銷到日本。

陳駿季接受媒體聯訪說，台灣米一直深受日本民眾喜愛，以往台灣外銷日本的米平均每年3500公斤，今年受到日本缺米影響，到目前為止，台灣外銷日本的米已達8700公斤，預計今年一定可以突破1萬噸，甚至達1萬2000噸。

陳駿季說，希望台灣有更多的米外銷日本，「絕對不是因日本缺米的短暫現象，而是走向長期的常態化外銷」，所以最近一直積極與日本通路鏈結，後續經由與台灣農民契作方式，讓更多台灣優質米到日本，目前有業者已在洽談。

他說，台灣米在日本市場已有一定知名度，很多高端市場也願意多花一點錢購買，特別是一些有機米，對日本人來說，都是安心的保障。

陳駿季也在「台灣館」開幕典禮中，見證兩項台日簽署合作，象徵台日農業貿易邁向新階段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

其中日本Central社與米屋智農股份有限公司簽署稻米採購意向書，未來將供貨至日本主要零售通路。

另有日本Nopat株式會社與財團法人台灣優良農產品發展協會，就結合日本主流電商平台的上架經驗與通路資源，引進台灣優質農產品進入日本電商通路，簽署合作備忘錄。（編輯：黃名璽）1140625

#日本
#台北國際食品展
#台灣館
#陳駿季
陳駿季
國際食品展台灣館開幕 陳駿季：用農特產交朋友守護國家汪汪隊 執勤犬專屬保險將上路
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：