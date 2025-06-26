觀光署攜手運研所 推永續觀光與優化公共運輸服務

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）為強化公共運輸系統與觀光資源深度整合，交通部運研所與觀光署今天簽署公共運輸旅運服務升級合作備忘錄，將共同推動「永續觀光旅遊」與「優化公共運輸服務」雙核心主軸。

交通部運輸研究所與觀光署今天舉辦公共運輸旅運服務升級合作備忘錄（MOU）簽署儀式，由運研所長林繼國與觀光署長周永暉共同簽署，並由交通部政務次長陳彥伯擔任見證人。

周永暉致詞時表示，台灣觀光發展已逐步朝向深度體驗與區域鏈結，交通服務的便利與品質將是旅客體驗的重要關鍵，這次合作有助將各區域觀光圈需求，具體轉化為觀光旅運政策與行動方案，推進整體觀光服務升級。

觀光署表示，這次簽署的MOU，以「推動永續觀光旅遊」與「優化公共運輸服務」為2大核心主軸，奠定雙方跨域合作基礎。

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其中觀光署將以「行宿食遊購」為概念導向，整合區域觀光圈觀光資源，盤點觀光旅運需求，導入交通觀光整體規劃思維；運研所則將督導區域中心，提供專業交通與旅運服務規劃建議，協助觀光署推動永續觀光旅遊。

不僅如此，運研所還將督導各區域中心協助觀光署，針對區域觀光發展需求，優化公共運輸接駁服務，並配合觀光署推動「台灣好行」景區接駁公車，提升遊客轉乘與旅遊動線友善性與整合度，強化地方觀光交通能量，實現交通與觀光雙引擎並進。（編輯：張雅淨）1140626