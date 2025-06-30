巴楠花中小學新校舍揭牌 高市府：將孕育生態公民

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄杉林區的巴楠花部落國民中小學今天舉行「新校舍文化命名落成暨實驗高中籌備處揭牌典禮」，象徵這所自莫拉克風災後重建的原鄉學校，正式邁向國際文化教育新里程碑。

高雄市巴楠花部落國民中小學今天舉行「新校舍文化命名落成暨實驗高中籌備處揭牌典禮」，高雄市副市長李懷仁致詞表示，市府全力支持實驗高中籌設，也期許每名學生成為自然、文化共存的國際生態公民。

李懷仁說，巴楠花部落國民中小學不只是「學校」，它是一個文化重生的基地、一個與自然共存的實驗場域；新校舍命名為Min-Bunun，象徵「生為果實，離為火種」，預告這裡將孕育一代又一代與自然、與世界共存的生態公民。

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高雄市教育局表示，巴楠花部落中小學以「菅芒花」（巴楠花）為精神象徵，代表原鄉文化在風災後韌性與重生；學校融合布農族祭儀智慧，推動「文化四祭」課程，發展出「Min-Bunun美學」理念，讓學生在圖騰藝術、歌謠、三語教學、土地科學中，學會與自然共存、尊重多族文化。

Min-Bunun校舍有國中教室3間、高中教室6間，並設有圖書館、資訊室與部落廚房、策展室、音樂室與師生宿舍等，是一幢多功能新穎校舍；其中巴楠花實驗高中，明年9月正式招生，預計招收2班。（編輯：陳仁華）1140630