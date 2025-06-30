加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

巴楠花中小學新校舍揭牌 高市府：將孕育生態公民

2025/6/30 17:34（6/30 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市巴楠花部落國民中小學30日舉行「新校舍文化命名落成暨實驗高中籌備處」揭牌典禮，新校舍命名為Min-Bunun，象徵「生為果實，離為火種」，預告這裡將孕育一代又一代與自然、與世界共存的生態公民。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月30日
高雄市巴楠花部落國民中小學30日舉行「新校舍文化命名落成暨實驗高中籌備處」揭牌典禮，新校舍命名為Min-Bunun，象徵「生為果實，離為火種」，預告這裡將孕育一代又一代與自然、與世界共存的生態公民。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄杉林區的巴楠花部落國民中小學今天舉行「新校舍文化命名落成暨實驗高中籌備處揭牌典禮」，象徵這所自莫拉克風災後重建的原鄉學校，正式邁向國際文化教育新里程碑。

高雄市巴楠花部落國民中小學今天舉行「新校舍文化命名落成暨實驗高中籌備處揭牌典禮」，高雄市副市長李懷仁致詞表示，市府全力支持實驗高中籌設，也期許每名學生成為自然、文化共存的國際生態公民。

李懷仁說，巴楠花部落國民中小學不只是「學校」，它是一個文化重生的基地、一個與自然共存的實驗場域；新校舍命名為Min-Bunun，象徵「生為果實，離為火種」，預告這裡將孕育一代又一代與自然、與世界共存的生態公民。

google news透過 Google News追蹤中央社

高雄市教育局表示，巴楠花部落中小學以「菅芒花」（巴楠花）為精神象徵，代表原鄉文化在風災後韌性與重生；學校融合布農族祭儀智慧，推動「文化四祭」課程，發展出「Min-Bunun美學」理念，讓學生在圖騰藝術、歌謠、三語教學、土地科學中，學會與自然共存、尊重多族文化。

Min-Bunun校舍有國中教室3間、高中教室6間，並設有圖書館、資訊室與部落廚房、策展室、音樂室與師生宿舍等，是一幢多功能新穎校舍；其中巴楠花實驗高中，明年9月正式招生，預計招收2班。（編輯：陳仁華）1140630

#李懷仁
#高雄市
#高雄市教育局
#教育局
李懷仁
2025高雄夏祭新鮮市登場 農業行銷活動開跑深耕科技教育領域 高雄三級學校舉辦成果展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：