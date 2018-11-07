賴揆：廉政反貪研議導入企業反賄賂管理機制

（中央社記者顧荃台北7日電）行政院長賴清德今天主持中央廉政委員會表示，廉能是政府施政的根本，廉政反貪「預防勝於治療」，政府將研議導入企業反賄賂管理機制，作為台灣公私部門推廣反貪腐參考依據。

行政院晚間發布新聞稿指出，法務部調查局在中央廉政委員會提出「調查機關協助私部門共同發展反貪防腐機制」報告後，廉政委員徐仁輝指出，國際標準化組織（International Organization for Standardization，簡稱ISO）於2016年10月公布最新的ISO 37001企業反賄賂管理機制，對企業如何反貪腐與反賄賂有一套做法，建議政府可參考訂定反賄賂最佳操作指標原則，可達預防重於治療、形成反賄賂運動的成效。

賴清德對此表示，由政務委員羅秉成督導經濟部、金管會等相關主管機關，參考ISO 37001企業反賄賂管理機制內容，積極推動提倡私部門企業誠信、正直核心價值，並要求落實企業內控、內稽查核機制；同時請法務部積極偵辦企業貪瀆案件，強化相關法律教育與反貪倡廉觀念，以求公私協力共同建立防弊機制。

另外，廉政委員楊永年針對「國營事業道路工程回填品質提升」提案討論，賴清德表示，道路不平容易遭致民怨，道路回填品質應回歸國營事業自行掌控；本案後續請政務委員吳澤成督導研議訂定規定，未來國營事業於各縣市挖埋管線，不再繳付路修費，由國營事業自己來補，補的原則是「只能有色差，不能有高低差」。

賴清德說，廉政是當前國際社會普遍重視的價值，必須持續精進各項廉政作為；各項執行中的廉政工作，除廉政署應努力貫徹外，各部會也應積極配合，才能有效消除弊端，建立社會信任。建立廉政平台是廉政發展中一項重要政策，請相關單位務必配合廉政署推動落實。（編輯：蘇志宗）1071107