衝刺立委補選 民進黨組輔選小組及助選團

台北台中立委補選將於27日投票。民進黨主席卓榮泰（圖）16日表示，中常會通過組成立委補選輔選小組及助選團，依地區性分為北北區、中彰區及台南區。中央社記者裴禛攝 108年1月16日

（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，台北台中兩場立委補選，對黨來說有不能輸必須贏的壓力。民進黨中常會通過組成立委補選輔選小組及助選團，依地區性分為北北區、中彰區及台南區。

台北台中立委補選將於27日投票。民進黨中常會今天邀請台北市黨部主委陳正德、台中市黨部主委何明杰專題報告「2019年台北市、台中市立法委員補選選情」。

民進黨於中常會通過成立2019年立法委員補選輔選小組及助選團，依地區性分為北北區（台北市、新北市）、中彰區（台中市、彰化縣）、台南區（台南市）三大區域。北北區由桃園市長鄭文燦擔任召集人，中彰區則由交通部長林佳龍擔任召集人，台南區由台南市長黃偉哲擔任召集人。

民進黨發言人林琮盛會後轉述卓榮泰會中裁示指出，台北市、台中市的這兩場立委補選，對黨來說有不能輸、必須贏的壓力，希望地方黨部主委能再加把勁，完成勝選的使命。補選最重要的是提高投票率，只要候選人排定助選行程，會盡全力來配合。

卓榮泰指出，台北市部分，民進黨立委補選候選人何志偉目前穩定領先，希望台北市能穩紮穩打，不要出現不必要的糾紛。需要黨部協調、黨公職參與的部分，會全力配合。而台中市則是需要開創知名度，黨中央也會到台中拉抬立委補選候選人王義川。

卓榮泰也希望北中兩市黨公職總動員，這不是一場只有個人、選區的選舉，是台北市、台中市的選舉，卓榮泰也再度重申聯合作戰的重要性，今天晚上他會召集台北市選區的議員，逐里分配工作，拜託黨公職以大規模謝票的感謝心情去拜票、拉票。

林琮盛轉述卓榮泰談話指出，黨務系統一月底、二月初會進行下一波人力安排，組成戰力堅強的團隊，只有1年時間備戰，半年內就要決定主將，3個月內決定主帥人選，未來工作繁忙；眼前最重要的是打好立委補選，贏回信任，拜託大家全力投入補選。（編輯：黃國倫）1080116