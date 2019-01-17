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主計總處調度690億 地方政府年終春節前入袋

最新更新：2019/01/17 16:01
主計總處主計長朱澤民（圖）17日上午出席行政院院會後記者會時表示，因應地方政府發放年終獎金與績效獎金的需求，編列新台幣690億元供地方政府調度，再加上統籌分配稅款共有1052億元，地方公務員的年終在春節前10天可入袋。中央社記者張新偉攝 108年1月17日
主計總處主計長朱澤民（圖）17日上午出席行政院院會後記者會時表示，因應地方政府發放年終獎金與績效獎金的需求，編列新台幣690億元供地方政府調度，再加上統籌分配稅款共有1052億元，地方公務員的年終在春節前10天可入袋。中央社記者張新偉攝 108年1月17日

（中央社記者顧荃台北17日電）主計長朱澤民今天表示，因應地方政府發放年終獎金與績效獎金的需求，編列新台幣690億元供地方政府調度，再加上統籌分配稅款共有1052億元，地方公務員的年終在春節前10天可入袋。

主計總處主計長朱澤民上午出席行政院院會後記者會時表示，六都首長列席行政院會時，有提出發放年終獎金和績效獎金的資金需求。

朱澤民表示，他在院會中向六都說明，去年統籌分配稅款比預算增加140幾億元，加上地方政府在1月本來就可以收到的統籌分配稅220億元，總共360億元可使用；因應地方政府年關需求，主計總處另外編列了690億元的資金給地方政府調度，所以各縣市政府包括直轄市，總共會有約1052億元的資金供年關調度。經過充分跟地方政府協商，這筆錢足夠地方政府調度。

關於另外編列的690億元，朱澤民說，未來在將在統籌分配稅或一般補助款去衝抵，對財政比較困擾的鄉鎮市公所，主計總處也籌編3.8億元供地方調度，所以地方公務員年終跟績效獎金，春節前10天一定入袋。（編輯：楊凱翔）1080117

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