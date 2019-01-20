99天代理花蓮縣長體悟 蔡碧仲寫回憶錄

法務部次長蔡碧仲專訪二（中央社記者劉世怡台北20日電）行政院破天荒找蔡碧仲去代理花蓮縣長99天，回任法務部次長的他說，被院長徵詢前曾發願希望能在好山好水的花蓮住，沒想到意外實現，這99天代理縣長歷練將出回憶錄。

「縣巿首長如果心術不正，沒有依法行政，基本上縣巿要求發展，那是緣木求魚，好的行政首長，非常重要，要能夠把錢做有效的運用跟分配」蔡碧仲接受中央社專訪時，道出卸下縣長任務的體悟。

蔡碧仲說，這99天每天都很難忘，一天當二天在用，每天都有不一樣的事情讓人感動，會去花蓮代理縣長，非常單純，沒有人跟他講，去那邊要做什麼，但是為什麼會挑他，而不是挑一般的政治人物，可能與他經歷背景、專業以及曾任縣府顧問有關，縣政推動他不陌生，大家都講說這是破天荒，他也不否認。

他記得當時接到一通突如其來來自前行政院長賴清德的電話，10幾分鐘的談話，沒有任何具體任務的交待，他也沒有回問任何問題，就答應擔下代理花蓮縣長的重責大任，至於答應了，卻沒告訴家人，是考量政院還沒有正式公布。

蔡碧仲說，人生有夢，意外實現，因為在此之前曾經和家人說，花蓮好山好水，如果有機會，希望可以在花蓮住一段時間，結果一通電話成真了。

因為個人的背景關係，蔡碧仲對花蓮多少有一些認識，尤其對傅崐萁主政的花蓮，他去之前就知道傅在媒體上的經營，用了很多心思，得到很多媒體評鑑肯定為「五星級縣長」，但他認為這不盡全然符合事實，牽涉很多的條件配合，他抱著存疑心，後來引起各界關注的媒體採購案，並非他個人主動去揭發，而是業管單位發現而報請處理。

蔡碧仲說，天天有動筆的習慣，尤其是在花蓮99天，他認為這段經驗很寶貴，除了在花蓮認識的鄉親父老好朋友，以及執政的經驗，本來就有系統的記錄下來，現在再把他的一些心情跟看法、期許陸續寫下，就成為他的回憶錄，這本回憶錄也可給接任者參考。

蔡碧仲說，他很喜歡花蓮，花蓮占全台約1/8的土地，沒有人不喜歡，花蓮土很黏人，他也常常會想念，希望花蓮的政治像空氣一樣清新，也希望縣府能公正廉明，老百姓與縣府的互動非常公開、公平、透明。

有了花蓮縣長經驗，是否考慮參選縣巿長，蔡碧仲說，如果他去擔任縣巿長，他的優點就是依法行政，因為他很喜歡目前這個工作（法務部次長），現階段先做好次長的工作，他如果每一樣都能做好，未來任何職位就都能水到渠成。

蔡碧仲說，現在他的職責是去督導檢察、調查、廉政以及政風，他希望各自發揮功能，讓老百姓對司法有感，尤其儘速把案子審結，有罪就有罪，無罪就無罪，不應該懸而不決，應趕快定讞，除涉及死刑的案件外，超過十年案子未結，民眾都沒有辦法理解為什麼，這是對司法的最大傷害。 （編輯：李亨山）1080120