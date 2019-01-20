橋頭事件40年 總統籲更勇敢堅定撐起台灣民主

（中央社記者程啟峰高雄20日電）總統蔡英文今天到高雄出席一項紀念高雄橋頭事件40週年的活動時表示，當前台灣民主面臨的挑戰及困難更勝40年前，呼籲大家團結一致，更勇敢堅定地撐起台灣民主。

財團法人八卦寮文教基金會下午在高雄橋頭糖廠鐵道景觀休憩區，舉行高雄橋頭事件40周年專書「大時代的故事─台灣第一位黨外縣長余登發」發表會，總統與基金會董事長余政憲、總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁及前民進黨主席許信良同台追憶往事，與現場民眾熱絡互動。

總統指40年前橋頭事件當時她在美國留學讀書，加上資訊較封閉，無法實地參與見證台灣民主發展重要的這一段，她常為人生過程少了這一段遺憾不已。

她說，2008年擔任民進黨主席才發現面臨挑戰及困難比想像中還要大，當時民進黨很多前輩走過威權時代，帶著一顆傳承的心將他們一生功力都灌注給她，她學會要勇敢、要堅持、要有理想性、為未來要懂得承擔。

她表示，如今的挑戰難度對台灣未來更關鍵，新世代有必要讀這本「大時代的故事」，了解橋頭事件始末，聽聽當時民主前輩為民主自由站出來承受多大壓力，並期待更多年輕人挑起重任，站出來承擔。

總統呼籲現場「邁粉」勇敢承擔，心裡要有準備隨時接受考驗，勇敢堅定挑起未來責任；她身為總統也要做全台最勇敢、最堅定守護民主者，呼籲大家團結一起成為更勇敢的台灣人，堅定撐起台灣，一起珍惜守護得來不易的民主自由，讓台灣民主更進步。

陳菊說，今天民主自由不是天上掉下來的，年輕人應珍惜並了解過程，走過近半世紀，她經歷並見證當年壓迫的年代創造出的民主自由成果，如今享受自由民主成果之餘，希望新世代承擔責任，為台灣繼續加油。

陳其邁表示，為守護民主，我們一定要更勇敢，這次九合一選舉雖然包括他都面臨很嚴重挫折，但他要跟大家一起，為守護我們的家鄉及民主，大家都要「相揪作伙」成為更勇敢的台灣人。

他說，長期在立法院工作、也曾服務民進黨部，他長期近距離觀察蔡總統，看她這幾年在台灣整體國際局勢及兩岸關係變化中，在第一線為我們扛起責任、抵抗那麼大的壓力，做為東亞地區和平締造者，既要抵抗壓力，又要讓民主更鞏固，非常不容易。

陳其邁指接下來的總統大選，假如我們沒有辦法延續本土政權，誰能跟台灣人一起捍衛民主？為了民主與台灣，我們一定要與蔡總統一樣成為更勇敢的台灣人。

「家中兩位長輩，阿公，阿爸，莫名其妙突然被抓走，母親焦急地將我藏起來」，余政憲致詞時難掩當年念大一時心中害怕大難臨頭的驚惶，卻沒想到這會是影響台灣民主運動的「驚天一抓」。

余政憲指40年前民主前輩不顧生死對抗威權專制，推動台灣民主化，才能讓我們享受自由生活，歷史對台灣考驗從未停止，如今中共霸權威脅，企圖將「九二共識，一國兩制」強加於台灣，我們應更勇敢團結面對。

1979年1月21日余登發、余瑞言父子先後被捕，前桃園縣長許信良等黨外人士認定這是政治迫害，齊聚橋頭遊行示威表達對主政者的不滿，稱為橋頭事件，此後一連串民主運動讓台灣得以走出戒嚴威權，橋頭事件為台灣民主發展史寫下不可磨滅的一頁。（編輯：翁翠萍）1080120