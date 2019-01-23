慶祝自由日 世盟：持續宣揚台灣民主發展經驗

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）世盟中華民國總會今天舉辦世界自由日慶祝大會，大會主席、世盟中華民國總會理事長曾永權表示，將繼續推動全球自由民主，並持續推動台灣自由民主，向世界宣揚台灣民主發展的經驗。

為緬懷民國43年1月23日韓戰義士1萬4000多人投奔自由，來到中華民國台灣，世盟中華民國總會每年1月23日舉辦「一二三自由日慶祝大會」，紀念義士追求自由的決心。

曾永權在慶祝活動上致詞表示，今天剛好是「一二三自由日運動」65週年紀念日，除要緬懷來台的韓戰義士，也要以他們過去奮鬥的精神喚醒自由民主的靈魂，並繼續全力推動全球化自由民主，維護世界和平與安全。

他指出，回顧以往，中華民國的民主法治與自由人權發展至今，已有長足進步，但不能因此而自滿。「我國民主法治及自由人權發展仍面臨許多問題」，需要努力解決。

曾永權表示，「自由民主是爭取而來」。他也說，世盟兼具「二軌外交」的功能，長年在全球推動自由民主，世盟中華民國總會也將持續推動台灣自由民主，向世界宣揚台灣民主發展的經驗。

這次大會以「民主、法治、人權」為主題，並邀請國民黨籍立委曾銘宗致詞，台大國家發展研究所教授葛永光、文化大學政治系教授楊泰順發表專題演講。（編輯：蘇龍麒）1080123