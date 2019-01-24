北市立委補選 總統陪何志偉參拜祈福

（中央社記者劉建邦台北24日電）總統蔡英文今天陪同民主進步黨台北市立委補選候選人何志偉赴宮廟參拜時指出，何志偉在民進黨最艱困時刻，願意承擔並參選立委補選，希望民眾支持。

台北市立委補選投票日將在27日登場，蔡總統下午陪同民進黨立委補選候選人何志偉等人前往台北市海光宮參拜祈福。蔡總統抵達時，受到民眾熱烈歡迎。

蔡總統致詞時表示，前往海光宮參拜，除祈求國家平安，也提先祝福現場民眾新年快樂，希望民眾可以支持何志偉，在投票日當天邀集親友一起出門投票。

蔡總統指出，何志偉曾擔任兩屆台北市議員，第二次選舉時還是選區最高票，但這一次，何志偉沒有選擇留任議員，決定參選立委補選。

蔡總統表示，何志偉選擇在民進黨最困難時刻出面承擔，決定擔任立委補選候選人，雖然立委補選有一定困難度，但何志偉不怕困難，願意替民進黨承擔，期望市民支持。

蔡總統指出，民進黨一路走來有成功也有失敗的時刻，但失敗過會更加堅定、打拚。九合一選舉後，民進黨就全面檢討，也調整執政團隊，且已重新開始，執政團隊會更貼近民意，讓人民感受到安全，也會繼續發展經濟，並分享給人民。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日27日登場，共5人投入選戰，綠藍白各推候選人，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫及代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：戴光育）1080124