蔡總統：協調讓現退役警員用軍醫院福利照護設施

（中央社記者劉建邦台北25日電）總統蔡英文今天表示，她會要求行政院協調，讓現役警察、警消比照現役軍人，使用軍醫院福利措施；退休警員也可比照退休軍人，使用軍醫院醫療照護設施。

蔡總統說，等行政院協調各單位並具體討論後，會適時對外公布。

蔡總統下午出席內政部警政署務會報，頒發辛勞工作獎勵金給各縣市警察局主管，共42名警官代表受獎。

蔡總統表示，代表國民向守護人民的保母及辛苦警察同仁致謝。幾天前她視察國道公路警察局，替警察加油打氣，內政部長徐國勇幫忙爭取的增加國道警察危險加成今年開始實施。

蔡總統說，當時探望因執勤受傷，導致臉部縫400多針的警員楊于辰，最令她敬佩的是楊于辰重新站起來的過人勇氣，也發現許多單位都有盡心盡力的警員，會繼續增加警方待遇、健康照護與裝備提升等福利設施。

總統蔡英文（左）25日下午到警政署出席108年第一次署務會報，並頒發年節獎勵金給桃園市警察局長黎文明（右）等代表。中央社記者施宗暉攝 108年1月25日

蔡總統表示，過去一年，警方在維護治安有亮眼表現，像去年破獲近年國內最大宗一粒眠毒品走私案，反詐騙也建立國際協力管道，和金融機關合作，透過修法重罰詐騙集團。

蔡總統說，從去年下半年調查，民眾治安滿意度是近5年最高，打擊暴力、竊盜案等也讓民眾感受到的嚴重程度是近年最低，這要肯定警方努力，更要提醒國民，如果沒有警方成功打擊犯罪，對台灣社會將造成危害。

蔡總統表示，新的一年，警政署仍要全力以赴，持續反毒、打詐與掃黑，確保社會安定，也要一一克服新挑戰，像危害社會安寧、傷害公眾利益的假訊息，會在堅守言論自由前提，要求相關單位有效因應；春節期間是警察最忙碌時刻，再次感謝警方對台灣人民的辛勞。（編輯：李明宗）1080125