立委補選是否受韓流影響 卓榮泰：天氣已變暖和

台北市第2選區立法委員補選結果27日出爐，由民進黨籍候選人何志偉（左）當選，黨主席卓榮泰（右）晚間也現身競選總部，向何志偉擁抱祝賀。中央社記者張皓安攝 108年1月27日

（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市第2選區立委補選結果今天出爐，由民進黨籍何志偉勝選。黨主席卓榮泰到場恭賀時，被媒體問及是否認為「韓流」有影響票數。卓榮泰笑著回應，「今天天氣已經變暖和了。」

台北市立委補選結果晚間出爐，據中央選舉委員會統計，民進黨推薦的何志偉以3萬8591票獲勝，國民黨籍陳炳甫奪下3萬1532票，兩人差距7059票。

何志偉在士林區競選總部召開記者會，黨主席卓榮泰也到場表達恭賀。卓榮泰會後受訪，媒體詢問，關於何志偉的票數與國民黨候選人陳炳甫差距不大，是否認為受到高雄市長韓國瑜的「韓流」影響。

卓榮泰先抬頭看向天空後再對記者表示，「今天天氣已經變暖和」。

卓榮泰指出，他要先向投入台中立委補選的王義川表達對感謝和敬意，整個選舉過程，王義川展現年輕人的模式，並帶動支持者的熱情。

卓榮泰說，至於何志偉獲勝，是因何志偉個人長期對地方的經營，且何志偉的選舉模式就是不抹黑、不騷擾，跟他過去標榜不貼標籤和不惡言相向是一樣。

卓榮泰表示，何志偉獲勝意味這樣的選舉模式是可成功，未來的選舉模式也會朝向這樣的方向，不管是台中或台北的立委補選，對民進黨而言都是很好經驗，從明天開始會檢討黨部資源是否有效到位，並重新整隊邁向下一步。

卓榮泰被問及未來是否影響「白綠合作」的可能性時說，台北市立委補選出現「三腳督」，卻是兩強一弱情形，他期待白色力量有正向發展，而不是為選舉，卻出現不實指控，導致讓選舉過程產生不必要的火花。

卓榮泰表示，只要以台灣優先的體認，要合作就可以，但絕對不可喪失台灣優先的考量，且選舉過程中，白色力量無法自我約束，還以過去傳統、選民不喜歡的方式參與選戰，這樣的合作容易產生緊張關係。

卓榮泰說，會要求之後候選人要跟何志偉一樣，以不抹黑、不騷擾的態度打選戰，這樣才可獲得選民支持，若選民能支持候選人，就可延續守護台灣的力量。（編輯：李錫璋）1080127