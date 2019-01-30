總統初選機制 朱立倫：符合最多民意支持

2020年總統大選，前新北市長朱立倫30日在台南受訪時對國民黨總統初選機制表示，國民黨是一個民主的政黨，各種聲音都有，相信黨中央會儘快整合，提出公開透明的初選機制。中央社記者楊思瑞攝 108年1月30日

（中央社記者楊思瑞台南30日電）前新北市長朱立倫今天下午與台南市咖啡農民座談。他接受媒體訪問表示，國民黨總統初選機制應符合最多民意支持，相信黨中央會提出公開透明、並讓黨內團結一致的方式。

朱立倫表示，民主政黨各種聲音都有，最好的方式就是提名符合最多民意支持者，黨員的意見也非常重要，黨內要團結一致。相信黨中央會儘快整合，提出公開透明的初選機制。

媒體詢問有關副手人選時，朱立倫表示，現階段會先努力，過年後要去美國進行一趟學習之旅，之後會到各地與各行業的朋友討論台灣未來。副手及其他問題，就等政黨提名後再來討論。

朱立倫說，這次訪美行程純粹是要從台灣新創經濟的角度，於2月中旬到矽谷訪問，主要希望台灣在經濟轉型過程中找到一條新的路。

朱立倫下午在前立委高思博等人陪同下，前往新市區的綠穗精緻農產公司，與來自東山區的數十名咖啡農民座談。他表示，東山咖啡有很好的品質，缺的是通路與行銷；相信在與通路業者合作下，再有政府適當輔導，一定能有成功結果，往後很多人會在市場上指名要買東山咖啡。

他說，以農產品銷售議題來看，只要能把農產品賣出去，不管市場是在台灣、中國大陸、或世界各地都好。來台灣的觀光客也不能考慮對方來自哪裡，能在台灣消費、創造經濟產值最重要。(編輯:孫承武)1080130