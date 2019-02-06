蔡總統台南發福袋 盼執政團隊更接近人民

（中央社記者楊思瑞台南6日電）總統蔡英文今天下午到台南市西港慶安宮發放新年福袋，吸引大批人潮湧入廟前排隊。蔡總統表示，今年一定更打拚，希望執政團隊更接近人民。

蔡總統下午在台南市長黃偉哲、立委王定宇、內政部政務次長陳宗彥、台南市立委補選參選人郭國文等人陪同下，先到西港慶安宮內參香，再到廟口發放福袋。排隊等著領福袋的人潮擠滿廟前的排隊動線，還向外延伸到一旁的道路。

蔡總統致詞時表示，從大年初一到大年初四，在全台要走訪18個宮廟替國家、人民祈福。今年一定會更加打拚，讓國家、社會、經濟都更好；也希望執政團隊能更接近人民，施政有效率、有決心，讓大家感受到有感的執政。

蔡總統在發放福袋時，逐一對民眾祝福新年快樂，遇有小朋友或年紀較大的長者時，都會刻意彎下腰來，將福袋遞到對方手中。領到福袋的民眾都相當開心，希望為新的一年帶來好運。（編輯：李亨山）1080206