蔡總統鹿港天后宮發福袋 排隊人潮熱鬧滾滾

總統蔡英文（中）7日到彰化縣鹿港天后宮參香，並親手發出約1200份福袋，離去時受民眾熱情簇擁，紛紛高舉手機拍照、搶著握手，蔡總統親切回應。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 108年2月7日

（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）總統蔡英文今天到鹿港天后宮參拜，人潮爆滿，蔡總統半小時發出超過千份福袋，民主進步黨立法委員補選參選人黃振彥也在一旁拱手向民眾懇託，蔡總統致詞時也不忘拉抬黃振彥。

蔡總統下午由前彰化縣長魏明谷、彰化縣第3選舉區選出的民進黨籍立委洪宗熠與彰化第1選區立委補選參選人黃振彥等陪同，前往天后宮參拜。

蔡總統祝福民眾新年快樂後進大殿上香，再到寺廟簡報室與廟方人員會談約10分鐘，接著開始發福袋給民眾。

蔡總統抵達前，超過百人排隊等候領蔡總統福袋，拔得頭籌的是台中市支持者陳永儀；提早3、4小時到場排隊的陳永儀說，他是「小英總統」多年粉絲，每年跟著蔡總統行程拿福袋，明天還要再去台中市大甲區鎮瀾宮拿蔡總統福袋，也祝福蔡總統順利連任，他要再拿5年。

蔡總統約下午2時16分開始發福袋，在維安人員喊著「不握手、不拍照」引導下快速發放。如果遇小孩領取，蔡總統就彎腰遞上；當有長者步伐較慢，蔡總統則親切說：「沒關係，慢慢來。」全程微笑展現親和力。

總統府準備超過2000份福袋，截至蔡總統下午2時45分離開時，親自發出約1200份，其餘由廟方人員代發。結束天后宮行程後，蔡總統下午4時接著抵達南投縣埔里鎮恒吉宮參香、發福袋，同樣展現高人氣。

鹿港春節期間吸引爆量遊客，加上蔡總統人氣加持，更是熱鬧。

蔡總統離開走出廟口時，受民眾熱情簇擁，紛紛高舉手機拍照、搶著握手，蔡總統也親切回應。

不過，廟口擁擠，民眾前胸貼後背，一度有男子焦急喊：「不要推，這裡有小孩。」所幸最後無人因推擠跌倒。

此外，中國國民黨主席吳敦義下午也到鹿港，先與國民黨彰化第1選區立委補選參選人柯呈枋一起吃魷魚肉羹，再與彰化縣長王惠美到新祖宮參香、發福袋，同時間蔡總統則在相距約百公尺的天后宮參香，周邊地區熱鬧滾滾。

原由彰化第1選區選出的立委王惠美當選彰化縣長，這席立委將於3月16日補選投票。（編輯：李明宗）1080207

總統蔡英文（左2）7日到彰化縣鹿港天后宮參香，並親手發出約1200份福袋，展現高親和力。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 108年2月7日