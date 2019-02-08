不受華航罷工影響 阿美族青少年飛往紐西蘭尋親

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）部分華航機師罷工，不過，一群計畫前往紐西蘭尋親之旅的阿美族青少年行程未受影響。行政院發言人Kolas親自送他們搭上機場捷運並表示，這是台灣首見由政府支持的南島民族互訪計畫。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）對中央社記者表示，今天晚間親自送這些阿美族的青少年搭上機場捷運前往桃園機場。行政院晚間發布新聞稿指出，來自花蓮玉里鎮Halawan部落的10名阿美族青少年將搭乘華航CI53飛往奧克蘭的班機，前往紐西蘭北島的Ngati Manu部落。

Kolas透過新聞稿表示，台灣阿美族青少年受邀參加由紐西蘭毛利族人發起的Hawaiki Nui尋根計畫，是台灣歷史上首見由政府支持的南島民族來回互訪計畫。

來自Halawan部落的Kolas說，去年8月，Ngati Manu部落毛利族青少年10人由當地領導人帶領前來台灣尋根，受到包括Halawan在內的3個部落接待，當時Ngati Manu就決定輪流邀請台灣4個部落的孩子回訪紐西蘭；今年由紐方決定在4個部落中先由Halawan部落頭目與青少年前往。

促成南島民族交流的Kolas表示，兩國原住民族的尋根之旅終於成行，她相當感動；除了前行政院長賴清德、現任行政院長蘇貞昌的支持，也特別感謝原住民族委員會大力協助。

Kolas也說，由於中國無情打壓，台灣與紐西蘭之間的交流屢受打壓，「但血脈相連的感情切不斷」，她鼓勵Halawan的孩子們勇敢往前飛，把台灣原住民族的文化帶出台灣，讓世界看見台灣。（編輯：蘇龍麒）1080208