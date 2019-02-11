賴清德卸任後首度接受專訪 新年願望睡到自然醒

（中央社記者顧荃台北11日電）前行政院長賴清德卸任後今天首度接受網路媒體專訪，他笑說自己的新年願望是「讀書、睡覺跟釣魚」，卸任這20幾天來，每天都睡到自然醒，「感覺很棒」。

賴清德中午在台南接受Yahoo TV的直播專訪，身穿黑色襯衫、未打領帶，輕鬆地介紹台南的知名文創景點藍曬圖，以及觀光行程等。

賴清德笑說，他的新年願望是「讀書、睡覺跟釣魚」，卸任行政院長後已看了3、4本書；睡覺過去對他來說是奢侈品，自1996年參選國大代表、從政20幾年來幾乎都沒有假日，卸任這20幾天是從政以來最輕鬆的日子，每天都睡到自然醒，「感覺很棒」；至於釣魚，小時候常去家裡附近的溪邊釣魚，從政後也是比較沒機會。

賴清德表示，他以前就讀台大的時候只參加過一個社團「大專影評人協會」，可以在院線片上映前參加試片，提供意見。他最喜歡的電影是雷恩歐尼爾（Ryan O'Neal）主演的「愛的故事」（Love Story），不過最喜歡的電影明星則是克林伊斯威特（Clint Eastwood）。

至於未來是否會回去再當醫生，賴清德打趣說「我恐怕回不去了」。他表示現在還有內科醫師的執照，但是醫學進步很快，比較複雜嚴重的病都沒辦法看診，大概只能看感冒。

Yahoo TV現場工作人員並示範「賣萌」姿勢，要賴清德一起做。賴清德也有求必應，雙手握拳放在臉旁、在頭上比yeah。（編輯：李信寬）1080211