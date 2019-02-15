民進黨發言人團隊曝光 李明俐李晏榕受矚目

民進黨4位新任發言人15日下午將公開亮相，除了已曝光的李明俐（右），另外3位發言人則是律師李晏榕（中）、公關處副主任李問、客家部主任周江杰（左）。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨4位新任發言人下午將公開亮相，除了已曝光的李明俐，黨秘書長羅文嘉中午也搶先公布律師李晏榕接任發言人，另外2位發言人則是公關處副主任李問、客家部主任周江杰。

民進黨由5、6、7、8年級不同世代、不同領域人士組成的「斜槓團隊」13日已正式亮相；羅文嘉下午將進一步公布4位發言人。

民進黨新任發言人李明俐13日已提前曝光，從事文化推廣的李明俐，出身高雄偏藍社區，成為民進黨新團隊的亮點；羅文嘉當時形容，李明俐是他「夢中的發言人」，他答應李明俐有需要時，能帶小孩來上班。

羅文嘉透露找人過程是，歷經幾次全家深談，終於這位從來沒接觸政治圈的文化遺產保存者，1歲半孩子的媽媽，決定和民進黨站在一起，為孩子捍衛呼吸自由空氣的國度。

羅文嘉今天中午透過臉書，再搶先公布第2位女性發言人李晏榕。相較於來自文化界的年輕媽媽李明俐，羅文嘉說，李晏榕是完全不同類型。單身、專業人士、擁有台灣與法國雙律師執照，法國第十大學與高等社會科學院雙碩士，專攻人權與性別議題，是一位兼具專業與社會實踐的熱情爽朗女性。

李晏榕在2016年曾代表綠黨社會民主黨聯盟參選台北市第3選區立委，但不敵對手蔣萬安，李晏榕的父親是前友達董事長李焜耀，這個「富爸爸」也讓李晏榕在選舉過程備受各界矚目。

李晏榕先前出任不當黨產處理委員會兼任委員，接受媒體訪問時曾透露，父親勸她「低調一點」。

民進黨另外2位新任發言人周江杰和李問，原本就是民進黨幹部。

羅文嘉曾向媒體透露，欣賞周江杰的膽識，周江杰過去曾代表綠黨，艱苦選上新竹縣議員，但為了居住正義議題，辭去議員。

李問的外文流利，曾是媒體人，後來到民進黨國際事務部、國安會等單位服務，偶爾在印尼移工搖滾樂團當貝斯手，現在是民進黨公關處副主任。（編輯：鄭雪文）1080215