民進黨發言人李晏榕：同婚議題若與黨相左要調適

民進黨新任發言人李晏榕擁有台灣與法國雙律師執照，法國第十大學與高等社會科學院雙碩士，專攻人權與性別議題，是一位兼具專業與社會實踐的熱情爽朗女性。中央社記者郭日曉攝 108年2月15日

（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨4位新任發言人李明俐、李晏榕、李問、周江杰今天亮相。媒體詢問李晏榕同婚議題，她坦言，自己支持修民法，若有些黨政策與她個人立場相左，這是未來要與黨調適的地方。

民進黨秘書長羅文嘉今天率領4位新任發言人出席記者會，包括來自文化界的年輕媽媽李明俐、曾代表綠黨社會民主黨聯盟參選立委的前黨產會兼任委員李晏榕、公關處副主任李問、客家部主任周江杰。

羅文嘉指出，接下秘書長工作，他有3種任務要完成，首先是打開門的人，民進黨門打開，人才、活水自然就進來；其次是挖寶的人，要在民進黨與社會中，發現更多寶藏與寶石，站在一起，在未來一年為保衛民主家園努力；最後，他也是雞婆的人，任何的事與民進黨有相關，他不會迴避，會積極就專業上提出意見，為了團體和政黨的永續發展，即使被罵也無所謂。

羅文嘉說，他覺得自己像是在打寶可夢，李問與周江杰，就是他這次在黨部挖到2塊不太被注意的寶石。

今年29歲的李問，就讀台大人類學系，之後去美國芝加哥大學取得碩士學位。李問從美國回來後在湖口裝甲兵部隊服役是戰車駕駛兵，退伍後在Taipei Times擔任記者；先後進入民進黨國際事務部與國安會，擔任幕僚與政策分析工作。白天上班，晚上學習印尼文，假日參加移工社會的活動社交。

周江杰今年38歲，就讀政大公行系、公行所碩士、新聞所博士班；回家鄉竹東開書店，後來種田，遇到旁邊農地被盜採砂石；周江杰與另外2名農民四處陳情，甚至用肉身擋住砂石車，最後在隔壁選區議員協助下，非法採砂石才停止。

周江杰決定參選議員，毫無基礎與知名度的年輕農夫，當時只有綠黨願意提名，周江杰每天騎著自行車在選區拜票，最後竟然當選了；2014年，他因為堅持議會已經通過的非自用房屋稅率，不能再往下降，毅然辭掉議員。

羅文嘉透露，李問擔任記者時，撰寫的第一篇專題報導，就是採訪周江杰，沒想到相差9歲的這兩人，現在一起出任民進黨發言人；李問今天也特地拿出這篇報導的歷史剪報。

另外，由於李晏榕長期關注同婚議題，媒體詢問到，未來若民進黨的立場與她個人有落差，該如何處理。

李晏榕說，行政院3月初將提出修法版本，目前媒體報導，應該是朝專法方向，她還不清楚黨的立場，但這是3月到5月24日前的重要議題，她個人確實是支持以修正民法的方式保障同性伴侶結婚權利，她會再進一步了解府院黨政策。身為民進黨發言人，要為黨政策辯護，若有些政策與她個人立場相左，這是她個人要與黨調適的地方。

媒體也問到，社民黨召集人范雲支持喜樂島聯盟推動修公投法，讓人民可公投決定「國家前途」，李晏榕對此議題答覆說，如果從國際公法對國家的定義來看，台灣確實是一個獨立的國家，至於公投法補正議題，這方面她還要再去了解。（編輯：楊玫寧）1080215