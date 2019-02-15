人權律師從政 邱顯智至今仍是無殼蝸牛

（中央社記者陳俊華、溫貴香台北15日電）時代力量今天公布新任黨主席，是創黨元老邱顯智。作為人權律師，邱顯智約有1/3的案件是無償服務；時力立委洪慈庸形容，邱顯智是樂觀的人，從不輕易放棄，盼藉他的「人和」，讓黨更加團結。

時代力量今天下午舉行記者會，第二屆決策委員首次合體亮相，並宣布新任黨主席為邱顯智。

今年42歲的邱顯智是執業律師，長期參與社會運動，也曾擔任鄭性澤案、關廠工人抗爭事件、太陽花運動的義務律師。邱顯智坦承，「我是一個沒什麼錢的人」，因為有1/3案件都是無償提供法律服務；因黨主席是無給職，接任後要全國走透透挖掘人才參選立委，他也笑說，律師事務所還有其他律師幫忙，不過，以後可能要減少接案。

邱顯智說，從前接案的標準很隨興，像是昨天新竹虐兒案，3歲的孩子被打得不像話，王昊姑姑王薇君帶著孩子媽媽找上他，因為這位媽媽家中沒錢，他就主動幫忙，以後接案可能沒辦法這麼隨興。

邱顯智至今仍是無殼鍋牛、租屋族，他在新竹租屋長達5年，5年沒跟房東見過面，只要每個月匯款，有時候會忘了匯款，房東也不會催繳；他參選立委的時候，房東還匯了5萬元的政治獻金給他作為選舉之用。

邱顯智表示，他的任務就是找出優秀候選人參政，他以2018年新竹市議員選舉，東區推出蔡惠婷拿到第二高票為例，他說，當時去找蔡惠婷時，蔡惠婷的小孩不到一歲，還不會走路，他告訴蔡惠婷，沒關係把孩子帶到黨部上班，解決蔡惠婷照顧孩子問題，後來蔡惠婷選戰表現非常好。

時代力量立委洪慈庸與邱顯智，2013年因洪仲丘案相識。洪慈庸形容，邱顯智是滿樂觀的人，即使案子很困難、不太可能成功，但邱顯智一直都不輕易放棄，以鄭性澤案為例，如果是一般人早就放棄，但邱顯智卻努力好幾年，最後成功讓鄭性澤被釋放。

洪慈庸說，之前沒想到時代力量前主席黃國昌會退居第二線，但在黃國昌宣布不續任主席後，大家才開始想誰適合當主席，今天決策委員會議中大家有共識，推舉邱顯智接任黨主席，邱顯智個性是比較圓融的人，而黃國昌個性比較「有稜有角」，未來大家會比較敢跟邱顯智討論一些事情。

洪慈庸表示，邱顯智的「人和」比較強，期待可以讓大家在黨務推動上比較團結；黃國昌很習慣當「戰神」經常獨來獨往，但邱顯智做事，像是打官司時，喜歡找很多人一起做，會讓黨的團結可以更好。

時代力量新任的決策委員陳志明則說，邱顯智可能因為律師身分與接觸到的議題比較廣，個性上不是一個柔軟的人，但會給人相對溫暖的感覺，與黃國昌相較「不會是嚴肅的，兩人完全是相反的」。但邱顯智在一些想法上，看得出是很堅持的人，會用比較不一樣的方式來處理問題。

陳志明說，像黃國昌就比較就事論事，可能會讓人覺得有點壓迫，邱顯智就不會，會轉個彎、用大家熟悉、輕鬆地方式去談一些問題，也會很快找出問題點。過去時代力量給人比較衝、沒有退讓空間的感覺，或許在邱顯智上任後會有一點不一樣，「我也滿期待的」，未來黨的形象上可能會比較柔軟一點。（編輯：王永志）1080215