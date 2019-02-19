民團建議修正公投法 延長審議時間

（中央社記者陳俊華台北19日電）公民團體今天對公民投票法修法，提出6點建議，包括延長公投審議時間、主管機關應說明公投案通過的可能影響、公投投票當天不能宣傳、正反方募集經費應比照政治獻金法規範等。

人權公約施行監督聯盟、台灣人權促進會、台灣守護民主平台、公民憲政推動聯盟、民間司法改革基金會、永社等團體今天在立法院舉行記者會，針對公民投票法提出6點修正建議。

公民團體建議，應將審議時間拉長，提案後到第2階段連署前，審查期限4個月；通過第2階段連署後，到正式公投前的審議期間，為6到12個月。提案後到第2階段連署前，立法院或行政院及主管機關應表示意見，說明公投案通過後的可能影響及效力，立法院如有與公投意旨相同內容的法律通過，中選會應駁回公投案。

公民團體建議，中選會的審查事項，除了現行公投法第10條第2項各款事項外，應納入違憲疑義之審查；中選會如認為提案有違憲之虞，應向大法官聲請憲法審查。公民討論及審議過程，應有更多促成公民討論審議的機制及空間。

另外，公投投票當天不能宣傳，並增加設置公共平台，平衡雙方意見露出，媒體平等近用權。正反雙方募集經費的管制範圍和公開方法，比照政治獻金法的規範。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎說，「直接民主」原本是作為「代議政治」失靈的一個補充制度，但在金錢萬能的資本主義社會中，如果沒有有效的平衡機制，將使得公投一切的果實，讓擁有最多資源，花得起大錢的財團或團體獨享，而非全民共享。（編輯：林興盟）1080219