美農業部首組貿易團訪台 盼深化雙邊關係

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）美國農業部將於4月首度籌組貿易訪問團來台，希望藉此加強並深化美台間的農業貿易關係；訪團將由農業部海外服務署署長艾禮（Ken Isley）擔任團長。

時代力量籍立委徐永明昨天在立法院施政總質詢時問及，美國農業部官員將訪台，是否討論開放美豬議題、進一步開放美牛，政府政策是不是要轉彎。行政院長蘇貞昌回應表示，政府態度都是一致的，「沒有這樣的決定」。

對於美國農業部官員訪台，美國在台協會（AIT）回應記者詢問時，轉發美國農業部日前發出的新聞稿。根據新聞稿內容，農業部將於4月22日至4月24日籌組貿易訪團訪台，訪團將由艾禮擔任團長，成員包括相關部會官員，以及來自約40家公司的代表。

艾禮訪台期間預計將拜會台灣官員，不過AIT表示，目前尚無進一步訊息可提供。

美國農業部指出，美國是台灣進口農產品的主要來源，享有31%的市佔率。貿易訪問團來台主要是希望藉此加強並深化雙方的農業貿易關係。

美國農業部也表示，2018財政年度，美國出口約38億美元（約新台幣1170億元）的農產品到台灣，創下歷史新高；美台農業貿易商機前景可觀。（編輯：謝佳珍）1080220