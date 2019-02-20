大華府17藍僑團挺韓國瑜 高喊選總統

作家瓊瑤的妹妹、大華府韓國瑜之友會召集人陳錦春（前排右4）19日說，高雄市長韓國瑜最有資格當總統，其他國民黨打麻將（有意角逐總統大位）的人實在跟韓國瑜無法比。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 108年2月20日

（中央社記者鄭崇生華盛頓19日專電）高雄市長韓國瑜的「韓流」海外延燒，大華府韓國瑜之友會召集人陳錦春今天指出，韓國瑜最有資格當總統，其他國民黨打麻將（有意角逐總統大位）的人實在跟韓國瑜無法比。

陳錦春日前宣布成立大華府韓國瑜之友會，今晚在馬里蘭州舉辦記者會，大合照時出現高喊「韓國瑜選總統」的呼聲。

陳錦春的姊姊、作家瓊瑤是高雄愛情產業鏈總顧問。陳錦春說，目前已有偏藍營色彩的17個華府僑團加入大華府韓國瑜之友會。

陳錦春指出，美國目前已有數個大都市成立支持韓國瑜的韓友會，洛杉磯、舊金山及波士頓力挺韓國瑜的僑團和大華府的韓友會成為姊妹會， 她說，雖然韓國瑜未宣布選總統，但僑界早早凝聚支持力量，當事情有進展時，能即時成為韓國瑜在海外的後盾。

陳錦春稱自己是「韓粉」，並說常與姊姊瓊瑤溝通聯繫，兩人一在國內、一在國外，幫韓國瑜打拚，希望「韓流」能持續延燒，在她看來，韓國瑜愛國、愛民、高道德水準及有能力與魄力，其他國民黨打麻將（有意角逐總統大位）的人，實在跟韓國瑜無法比。

對於是否支持或力勸韓國瑜選總統，陳錦春則指出，僑團不會逼韓國瑜，但相信韓國瑜的政治智慧，會等待他做出對國家及人民都好的正確決定。

問到韓國瑜如果最後如果決定擔任藍營總統候選人副手，韓友會是否支持，陳錦春則說，「我不認為有這個可能」、「韓國瑜不會當別人副手的，要嘛他就選總統，要嘛他就當高雄市長」，她相信韓國瑜如果決定要選，一定會贏。

韓國瑜4月、5月間將訪問波士頓哈佛大學，大華府僑團也期望韓國瑜能訪問華府，如果成行，將以韓國瑜的選戰模式一人一碗滷肉飯、一瓶礦泉水及一面小國旗，在大華府地區重現當時「三山」造勢情況。（編輯：陳永昌）1080220