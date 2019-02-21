台灣多項國際排名優異 司徒文：人民應更有信心

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）前美國在台協會台北辦事處長司徒文（William Stanton）日前撰文表示，台灣在多項國際報告與排名表現優異，也有卓越的經濟成果；不過，許多台灣民眾對台灣缺乏信心，這樣的態度需要改變。

司徒文日前在英文新聞網站Taiwan News撰文表示，世界上大部分的人很可能都不了解台灣，但這不令人意外；畢竟中國打壓台灣已有超過40年的時間，近來甚至施壓國際航空公司將「台灣」的名稱改成「台北」。

不過，讓他更吃驚的是，許多台灣人不夠以他們的國家為榮。不少台灣人曾問他為什麼要待在台灣，他相信這可能是台灣人的謙遜，以及對台灣國際地位的誤解所導致，某種程度來說，也是缺乏對台灣的信心。他認為，這樣的態度需要改變。

司徒文指出， 根據美國中央情報局所發行的「世界概況」，台灣約2350萬的人口數量事實上比全球77%的國家及地區還多；台灣雖然土地面積相對狹小，但仍比世界上46%的國家、地區的領土還大。以台灣的經濟實力來說，也絕對可稱為「中等強國」。

他也引述由美國傳統基金會發布的「經濟自由度指數」、世界經濟論壇的「全球競爭力報告」、自由之家2018年的全球自由調查、聯合國發表的2018年「世界幸福報告」等，台灣都表現優異。

不僅如此，司徒文表示，台灣在科技方面的成就卓越。另外，台灣友善的人民、健保、教育、便利的交通、豐富的文化、美麗的風景等，也是吸引外國人士的原因；台灣在InterNations Expat Insider「外國人最喜歡居住的國家」調查項目中，於2018年排名第2。

他表示，當台灣人民在考慮自己國家的未來時，他們需要珍惜並重視台灣所獲得的重要成就。而那些不認為台灣是值得幫助的國家的人，也應該好好了解台灣獨特的成就。（編輯：楊玫寧）1080221