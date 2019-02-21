這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
法攝影師赴台打工度假 巴黎義賣助野放小黑熊
國際

法攝影師赴台打工度假 巴黎義賣助野放小黑熊

同婚專法／司法院釋字第748號解釋施行法草案全文
政治

同婚專法／司法院釋字第748號解釋施行法草案全文

普悠瑪事故7歲男童腦部重創 昏迷4個月醒了
生活

普悠瑪事故7歲男童腦部重創 昏迷4個月醒了

美媒：林子偉加強打擊 站穩大聯盟添本錢
運動

美媒：林子偉加強打擊 站穩大聯盟添本錢

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

台灣多項國際排名優異 司徒文：人民應更有信心

最新更新：2019/02/21 21:14

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）前美國在台協會台北辦事處長司徒文（William Stanton）日前撰文表示，台灣在多項國際報告與排名表現優異，也有卓越的經濟成果；不過，許多台灣民眾對台灣缺乏信心，這樣的態度需要改變。

司徒文日前在英文新聞網站Taiwan News撰文表示，世界上大部分的人很可能都不了解台灣，但這不令人意外；畢竟中國打壓台灣已有超過40年的時間，近來甚至施壓國際航空公司將「台灣」的名稱改成「台北」。

不過，讓他更吃驚的是，許多台灣人不夠以他們的國家為榮。不少台灣人曾問他為什麼要待在台灣，他相信這可能是台灣人的謙遜，以及對台灣國際地位的誤解所導致，某種程度來說，也是缺乏對台灣的信心。他認為，這樣的態度需要改變。

司徒文指出， 根據美國中央情報局所發行的「世界概況」，台灣約2350萬的人口數量事實上比全球77%的國家及地區還多；台灣雖然土地面積相對狹小，但仍比世界上46%的國家、地區的領土還大。以台灣的經濟實力來說，也絕對可稱為「中等強國」。

他也引述由美國傳統基金會發布的「經濟自由度指數」、世界經濟論壇的「全球競爭力報告」、自由之家2018年的全球自由調查、聯合國發表的2018年「世界幸福報告」等，台灣都表現優異。

不僅如此，司徒文表示，台灣在科技方面的成就卓越。另外，台灣友善的人民、健保、教育、便利的交通、豐富的文化、美麗的風景等，也是吸引外國人士的原因；台灣在InterNations Expat Insider「外國人最喜歡居住的國家」調查項目中，於2018年排名第2。

他表示，當台灣人民在考慮自己國家的未來時，他們需要珍惜並重視台灣所獲得的重要成就。而那些不認為台灣是值得幫助的國家的人，也應該好好了解台灣獨特的成就。（編輯：楊玫寧）1080221

地機族