是否選總統 賴清德：贏立委補選後再討論

前行政院長賴清德（車上前中）22日上午陪同民進黨台南市第2選區立委參選人郭國文在善化區街頭拉票，賴清德表示，如果民進黨贏得這席立委，重新站起來，捍衛台灣民主，意義非常重大。中央社記者張榮祥台南攝 108年2月22日

（中央社記者張榮祥台南22日電）前行政院長賴清德今天在台南輔選立法委員補選參選人時，被問及是否投入總統選舉等議題時說，贏得3月16日3席立委補選最重要，總統選舉「不妨補選完畢之後大家再來一起討論」。

新北市第3選舉區、彰化縣第1選區、台南市第2選區及金門縣選區立委缺額補選3月16日投票，但民主進步黨在金門未提名。

卸下閣揆職務後鮮少在公開場合露面，多在社群網站臉書（facebook）上貼文的賴清德上午陪民進黨台南第2選區立委參選人郭國文在善化區街頭拉票時表示，如果民進黨贏得這席立委，重新站起來，捍衛台灣民主，意義非常重大。

他說，去年地方選舉中國國民黨大勝，氣勢正旺，民進黨目前居劣勢，大家應團結，所有力量放在立委補選，要贏得3席立委補選，懇請鄉親重新給民進黨機會，民進黨一定會非常珍惜，一起努力打拚，讓台灣更好。

許多人看到賴清德非常開心，有人揮手致意，還有人特別停下來拍照。

面對高雄市長韓國瑜的「韓流」，媒體詢問賴清德是否自認「清流」；賴清德說，每人都有特色，有辦法得到民眾支持，一定有讓人支持的事；要力圖振作，過去做不足的地方要改進，重新站起來，爭取民眾支持，這最重要。

原由台南第2選區選出的立委黃偉哲當選台南市長後，這席立委將於3月16日補選投票，郭國文主要競爭對手為國民黨參選人謝龍介、無黨籍參選人陳筱諭等。（編輯：李明宗）1080222