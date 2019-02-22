台東垃圾焚化廠閒置 工程會要求環保署協調活化

台東垃圾焚化廠閒置多年，工程會主委吳澤成在21日的閒置公共設施督導會議上，要求環保署主動積極負起責任協調解決問題，使焚化廠活化。（工程會提供）中央社記者潘姿羽傳真 108年2月22日

（中央社記者潘姿羽台北22日電）台東垃圾焚化廠完工後，因故無法營運導致閒置多年，引起工程會關注；工程會主委吳澤成說，環保署應主動積極協調台東縣政府處理垃圾焚化廠活化事宜。

台東垃圾焚化廠於民國94年完工，但因民眾抗爭及台東縣政府與廠商的履約爭議，無法順利營運，持續閒置，工程會因此於102年12月將其納入活化閒置公共設施列管。

工程會表示，監察院為了瞭解台東垃圾焚化廠現況，今年1月25日進行實地履勘，3位履勘的監察委員及工程會出席代表都認為焚化廠目前雖暫時作為「環境教育中心」使用，但與垃圾焚化的興建目的不符。

監委及出席代表也考量花東地區目前沒有垃圾焚化廠，而台東垃圾焚化廠已建造完成卻沒有使用，除了垃圾得外運至高雄焚化，運回1.67倍重量的垃圾底渣，每年還需編列經費作設施維護，不符效益，建議啟用垃圾焚化廠予以活化。

吳澤成也在21日的閒置公共設施督導會議上，要求環保署主動積極負起責任，協調解決台東垃圾焚化廠活化事宜，並請台東縣政府積極協調民意。

台東縣政府環保局日前接受媒體訪問時表示，台東縣配合國家政策垃圾減量，如今垃圾量明顯降低，若啟用焚化廠，因垃圾量不足，縣府將負擔難以承受的費用。

對此，工程會指出，如果台東縣政府是考量垃圾量不足問題，也可協調代為處理花蓮縣的垃圾，以整體解決花東地區的垃圾處理問題。

台東垃圾焚化廠是採取BOO（Build、Operation、Own）的方式，由達和大豐環保公司自地興建，後來由於台東縣政府主張廠商違約，雙方循仲裁程序處理爭議，仲裁判斷結果由台東縣政府接收焚化廠資產，並補償廠商興建相關費用。

環保署於101年12月23日與台東縣政府簽訂協議，自101年至116年，分年補助台東縣政府共21億元，用於償還銀行貸款本金及利息。（編輯：李信寬）1080222