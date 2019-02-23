民進黨：國民黨魚目混珠 打和平協議泥巴仗

（中央社記者葉素萍台北23日電）民主進步黨發言人李晏榕今天說，過去民進黨曾主張「兩岸和平穩定互動架構協議」和國民黨所謂「和平協議」有本質上的差異；國民黨用魚目混珠的方式，打和平協議的泥巴仗。

李晏榕今天透過新聞稿表示，國民黨指稱，前總統陳水扁和陸委會主委陳明通都曾提出過「和平協議說」，但是，過去民進黨曾主張「兩岸和平穩定互動架構協議」，並非以一中為前提，是基於兩岸主權對等，就如何維持兩岸和平穩定互動所涉及的廣泛問題，進行整體性、架構性的探討，目的在確保國家主權不被矮化，安全不受威脅，和國民黨所謂「和平協議」，有本質上差異。

李晏榕說明，2004年提案公投的和平穩定架構協議，在其提案說明，就清楚說明將比照國際間各和平架構有關協議，要具有「簽署雙方互不隸屬」、「雙方均彼此尊重相互主權、政治獨立及享有和平生存環境的權利」等特色，且不排除不同程度第三方力量的參與協助及監督，這顯然與國民黨將向中國屈膝的和平協議前提大有不同。

李晏榕表示，國民黨倡議的是在「一中原則」下投降式的和平協議，只會淪為地方與中央的不對等關係。國民黨用魚目混珠的方式，打和平協議的泥巴仗，是不倫不類。

李晏榕提到，今年初，中國領導人習近平已經提出「一國兩制台灣方案」，試圖分化台灣社會、消滅中華民國台灣的主權地位，但國民黨始終不願意面對中共日益進逼的威脅，更不顧兩岸關係已經面臨重大改變。

她說，國民黨只能一再用自欺欺人的論述，處理社會對其和平協議的質疑。中國已大力推動兩岸統一進程，但國民黨仍在掩耳盜鈴，槍口對內，根本就是投降主義，暗助中共逐一分化台灣。（編輯：郭萍英）1080223