民進黨：立委補選三重穩定 台南彰化要努力

（中央社記者葉素萍台北23日電）新北三重、彰化、台南等立委補選3月16日將投票，民進黨評估，目前三重選情較穩定，其他2席都要努力；鐵票區台南能否固守，綠營激起危機感，盼這場2020前哨戰支持度回升。

台北市及台中市立委補選1月27日補選結果，藍綠各自固守既有版圖，綠營止住去年11月24日慘敗的跌勢；3月16日再戰的新北、彰化、台南與金門4席，這場2020前哨戰，綠營力拚止跌回升。

民進黨在金門未提名人選；至於新北市第3選區，民進黨提名具有全國性知名度的新北市黨部主委余天參選，要守住前立委高志鵬留下的席次；中國國民黨則由文傳會副主委鄭世維出戰，盼藉著新任新北市長侯友宜的人氣再下一城。

台南市長黃偉哲留下的台南市第2選區這一席，民進黨徵召前勞動部政務次長郭國文參選，原民進黨籍的陳筱諭也脫黨參選；國民黨則提名台南市黨部主委謝龍介搶攻。

彰化縣第1選區方面，國民黨提名彰化縣前副縣長柯呈枋固守席次，民進黨徵召前鹿港鎮長黃振彥。

民進黨內人士分析，目前3席立委補選選情，「新北乘勝追擊」，「彰化力求翻轉」，「台南力挽狂瀾」。

民進黨內幹部指出，三重這席立委補選，選情相對穩定，畢竟這是綠營原有的席次，再加上，余天的知名度贏對手「一個量級」，這區採取穩定攻勢，以求固守。

彰化立委補選，是因為國民黨前立委王惠美當選彰化縣長後，空出的一席。前民進黨主席蔡英文明天將赴彰化替黃振彥拉抬，民進黨主席卓榮泰也頻頻走訪彰化緊盯選情。

至於台南第2選區這席立委，被形容是「綠到出汁」的選區，但郭國文在謝龍介、陳筱諭夾殺下，選情呈現五五波，民進黨要「力挽狂瀾」。

民進黨內幹部指出，前行政院長賴清德已出動，替郭國文拉票，回應謝龍介的空戰優勢；黨內對於台南選情有危機意識，「有危機感，不見得是壞事」，因為在危機感催化下，還原到藍綠基本盤對決，陳筱諭被邊緣化後，選票或可回流綠營。

除了黨內大咖輪番上場輔選，民進黨27日將移師台南召開行動中常會，拉抬台南立委選情。（編輯：蘇龍麒）1080223