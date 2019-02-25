藍批糟蹋軍人輕國防 民進黨：惡意扭曲唱衰

（中央社記者余祥、溫貴香台北25日電）國民黨文傳會副主委洪孟楷今天質疑行政院長蘇貞昌的就算只有掃帚，也會跟敵人周旋到底的說法，是拿國軍的命當兒戲。民進黨發言人李晏榕說，國民黨刻意扭曲蔡總統與蘇貞昌捍衛台灣的決心，唱衰台灣國軍防衛力量。

行政院長蘇貞昌日前說：「就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底。」洪孟楷上午召開記者會質疑，「掃帚來去拚」的說法根本就是拿國軍的命當兒戲。

洪孟楷說，民進黨號稱「全民國防」，話說得好聽，但近來不斷煽動準戰爭的氣勢，完全不負責任，大概還是不懂為何去年九合一選舉大敗。

洪孟楷指出，和平才是兩岸應該共同追求的目標，戰爭是災難，不是奪權的遊戲、更不是選舉操弄的工具，國軍是保家衛國的第一線，也絕對不是選舉造勢的工讀生，他敬告民進黨停止「糟蹋軍人」、停止「輕忽國防」。

李晏榕透過新聞稿表示，國民黨主席吳敦義日前拋出要與中國洽簽兩岸政治協議後，社會大眾質疑是「投降協議」，面對中國強權，是否先說服中國放棄武力犯台，不用「一個中國、一國兩制」框架打壓台灣，誠實面對台灣是個主權國家，彼此間是對等關係，如果，中國無法承諾做到，國民黨一直提到要簽署的兩岸政治協議，就是犧牲台灣主權及民主自由的「投降協議」。

李晏榕說，台灣面對中國最大的敵人不是解放軍，而是內部瀰漫失敗主義，台灣內部就是有像國民黨跟中國同聲共氣，刻意扭曲總統蔡英文與蘇貞昌捍衛台灣的決心，唱衰台灣國軍防衛力量，企圖散布失敗主義言論，來拖垮自由民主台灣，破壞亞太地區的穩定。

李晏榕說，這段時日以來，國民黨企圖用挑起戰爭來恐嚇台灣人民，不願誠實面對台灣社會對投降協議主張的質疑。請問國民黨，近日來，惡意扭曲的行為，到底是何居心，難道國民黨是中國統戰部的傳聲筒、心戰部隊。

李晏榕表示，請國民黨回想過去的國共內戰，3次要與共產黨簽訂協議的後果是什麼，就是被共產黨欺騙，導致最後敗退台灣，國民黨不但沒有記取教訓，到現在還妄想再一次與虎謀皮，跟中國簽訂政治協議，甚至和中國同路來欺騙威嚇台灣人民。（編輯：謝佳珍）1080225