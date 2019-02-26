願重啟核四遭質疑立場轉變 朱立倫提3個安全

（中央社記者余祥台北26日電）拋出當選總統將考慮重啟核四，遭質疑立場轉彎，前新北市長朱立倫今天說，去年公投結果顯示，民眾認為要確保能源供給和健康，再加上他要求確保核能安全和處理核廢料，「這3個安全並沒有改變」。

朱立倫今天接受「POP搶先爆」廣播節目專訪，談及能源政策時表示，國家領導人面對能源問題時，要考量的就是安全、安全、安全。

他指出，最高層級是能源不足危害到國家安全，因此能源充足是首要考量；第2則是人民健康的安全，多燃煤會造成空污，影響人民健康；第3是核能要絕對安全。

朱立倫表示，除安全之外，更要認真處理核廢料的問題，絕非像現在中央政府把核廢料議題丟給地方政府。他擔任新北市長時，一再向中央政府強調，必須向地方政府承諾不是永久儲存核廢料。

朱立倫強調，若他當選總統，將會重新檢視能源配比，若能源不足影響國家安全，重啟核四是選項之一，但必須在確保核能絕對安全、積極運用科技處理核廢料的條件下，才可能重啟核四。

不過，總統府發言人張惇涵今天質疑，朱立倫在新北市長任內反核四，參選總統時力主「非核家園」，還強調要提高火力與天然氣發電比例。現在竟然剛離開新北市就要重啟核四，不僅讓人感到訝異，相信也很難對新北市民有所交代。

朱立倫說，台灣走向非核家園是共同的目標，只是去年公投的結果顯示，民眾認為要確保能源供給和健康，這兩個要點加上對核能安全和核廢處理的要求，就是他所提的3個安全，「這3個安全並沒有改變」。

他認為，他是理性面對能源問題，當能源不足影響國家安全時，難道還要用意識形態排除任何可能性，他不會這麼做。

至於行政院長蘇貞昌指朱立倫是被邊緣化才講重鹹，朱立倫表示，他沒有吃重鹹，對核電或兩岸關係都不該有意識形態，總統蔡英文才是真正「吃重鹹」，全世界沒有一個國家領導人，會靠試圖引起戰爭獲取自己的政治利益，總統應該要避戰而非挑起戰爭。（編輯：謝佳珍）1080226