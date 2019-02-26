蘇貞昌：民進黨反核始終如一 朱立倫變來變去

（中央社記者王揚宇台北26日電）民進黨立委陳曼麗今天質詢提到前新北市長朱立倫願意重啟核四議題，行政院長蘇貞昌說，民進黨始終如一反對核電廠，但朱立倫變來變去。

有意參選2020總統的朱立倫昨天接受聯合報專訪時表示，如果他當總統，基於國家安全考量，當能源不足的時候，「我願意重啟核四」。朱立倫強調，自己有信心、有能力處理核廢問題。

蘇貞昌今天赴立法院施政方針報告並備質詢。陳曼麗問蘇貞昌，關於朱立倫當新北市長時說要核電歸零、要反核，但現在要選總統，卻又說核四可以重啟、核廢料能夠處理。

蘇貞昌說，全台灣只有他剛剛好當過核一、核二、核三、核四廠所在地的縣長，所以自己最清楚知道核電廠是怎麼回事；30多年前當省議員時，核三廠正在興建，他堅決反對，但當時地方民眾說不要反對，而今天全屏東高民意的反對核三廠延役。

蘇貞昌指出，民進始終如一反對核電廠，但朱立倫變來變去，要選新北市長的時候就反對，現在要選總統又說有辦法解決，如果朱立倫真的有辦法解決，為何在國民黨執政時期，當行政院副院長、國民黨主席時不解決，現在卻突然說能解決，國民黨就是這樣變來變去。

蘇貞昌也說，國民黨總裁蔣中正說「一寸河山一寸血」，現在的國民黨主席吳敦義卻說要簽和平協議，「如果蔣中正起死回生，第一個一定堅決反對吳敦義這個主席。」

蘇貞昌最後說到，不要變來變去，只有一個台灣，這麼小的台灣，南北卻通通有核電廠，現在要重啟也有事實上的困難，「他（朱立倫）只要講說要運到哪裡去，只要講出來就很高明，但是講的是空的。」（編輯：林沂鋒）1080226