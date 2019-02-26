綠營指柯辭官選立委不實 人事單位指依法可參選

（中央社記者吳哲豪、郝雪卿彰化26日電）民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富今天指出，國民黨彰化立委補選候選人柯呈枋在台中市政府擔任參事，根本不是柯呈枋說的辭官參選，柯呈枋應該要講清楚說明白。

柯呈枋陣營回應說，他無論在那裡任職，對鄉親服務、建設地方的初衷，始終如一。

台中市政府人事處受訪指出，參事柯呈枋1月21日到職並依選罷法規定登記第9屆立法委員彰化第一選區缺額補選候選人，憲法保障人民參政權，公務人員亦具人民身分，若符合選罷法規定，當然可登記為候選人。

彰化縣長王惠美在去年12月25日就任縣長，所留下來的立委職缺需要進行補選，目前有中國國民黨提名的前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名的前鹿港鎮長黃振彥、無黨籍的紀慶堂3人參選。

民進黨彰化縣黨部今天召開記者會，指國民黨立委補選候選人柯呈枋說謊。邱建富指出，柯呈枋接受國民黨徵召角逐立委，柯呈枋說是辭官參選，但原本擔任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長的柯呈枋，目前卻在台中市政府擔任參事。

邱建富表示，台中市政府參事月薪為新台幣15萬多元，他們質疑柯呈枋是以一般民眾身分參選或是帶職參選，他們要求柯呈枋應該說清楚講明白。

針對民進黨陣營的質疑，柯呈枋以新聞稿方式回應說，這次參與立委補選希望打一場乾淨選舉，不無的放矢，也不口出惡言，也希望對手展現君子風範，他擔任公職20多年，不管在那裡任職或職位為何，為鄉親服務、建設地方的初衷，始終如一。

台中市人事處同時表示，公務人員行政中立法規定，柯呈枋應自3月5日公告候選人名單當天起至16日投票日止請事假或休假。至於公告候選人名單之前所請的假，柯呈枋都依公務人員請假規則辦理。參事職務列等12職等，主要負責協助辦理府本部及各局處協調業務。（編輯：翁翠萍）1080226