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二二八72週年 柯文哲：告別仇恨走向未來

最新更新：2019/02/28 16:46
台北市長柯文哲28日下午在台北二二八和平公園出席「二二八事件72週年中樞紀念儀式」，致詞表達對受難者的追思之意。中央社記者吳翊寧攝　108年2月28日
台北市長柯文哲28日下午在台北二二八和平公園出席「二二八事件72週年中樞紀念儀式」，致詞表達對受難者的追思之意。中央社記者吳翊寧攝　108年2月28日

（中央社記者梁珮綺台北28日電）台北市長柯文哲今天說，二二八事件是台灣人民共同的苦難，應省思歷史、和平對話，告別仇恨，走向未來，讓二二八事件及白色恐怖犧牲的前輩成為引領的光芒，照亮台灣。

台北市政府與二二八事件紀念基金會下午在二二八和平公園舉辦二二八事件72週年中樞紀念儀式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、柯文哲皆出席。

柯文哲致詞時表示，二二八事件是台灣現代史的重大事件，也是延續多年的島嶼傷痛，儘管已72週年，許多受難家屬的心情依然是百感交集，二二八事件是許多人不能訴說的創傷，一輩子的承擔。

他說，政府在過去30多年針對二二八事件及其後的白色恐怖做了許多事，像是道歉、追思、立碑、回復名譽、賠償、歷史與人權教育、檔案公開、書信返還等，但包括事件真相、加害者的究責、威權象徵如何處理等，因擔心社會分裂，使得許多人不想碰觸這個問題，也讓轉型正義的工作停滯不前。

柯文哲指出，逃避無法解決問題，和平對話，追求真相、檢討究責，不是為了報復，而是避免再犯同樣的錯誤，這也是每年聚集在二二八和平公園紀念二二八的真正意義，希望後代的子孫不再受此苦難。

他表示，數百年來，台灣不斷面對世界的挑戰，但每一次的挑戰、苦難、受挫，都為這塊土地人民的英勇，寫上壯烈的歷史篇章。而每一段光榮或悲傷的歷史，都在考驗島嶼的子民，如何寬容對待、如何擁抱和平與愛。

他說，正因台灣是一個移民社會，相當包容、開放，新舊群體在接觸的過程中會遭遇衝突，因此，不斷成長茁壯，受到世界各國刮目相看。

「台灣是我們的家，過去發生在這片土地上的事情，都是我們的共同記憶」，柯文哲表示，應省思彼此曾經走過的歷史，並和平地敞開心胸、彼此對話。

他說，「讓我們深愛的土地告別仇恨，走向未來；讓二二八事件及白色恐怖犧牲的前輩，成為引領我們的光，繼續照亮更民主、更自由、更偉大的台灣」。（編輯：戴光育）1080228

台北市長柯文哲28日上午挑戰北高「一日雙城」時，因鼻音重加上咳嗽不斷受到媒體關注，他下午回到台北出席「二二八事件72週年中樞紀念儀式」，仍不時咳嗽。中央社記者吳翊寧攝　108年2月28日
台北市長柯文哲28日上午挑戰北高「一日雙城」時，因鼻音重加上咳嗽不斷受到媒體關注，他下午回到台北出席「二二八事件72週年中樞紀念儀式」，仍不時咳嗽。中央社記者吳翊寧攝　108年2月28日
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