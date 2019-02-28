二二八受難者家屬批柯文哲投機 北市府：尊重

（中央社記者葉素萍、梁珮綺台北28日電）二二八受難者家屬徐世雄今天批評台北市長柯文哲是投機分子，將發動二二八家屬不支持柯文哲運動。北市府副發言人柯昱安說，每人都有不同想法，尊重徐世雄的說法與做法。

二二八事件72週年中樞紀念儀式今天在二二八和平紀念公園紀念碑前廣場舉行，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、台北市長柯文哲等人都到場。

二二八受難者家屬徐世雄會前接受媒體訪問時批評，「柯文哲是投機分子」，二二八家屬絕對不會支持柯文哲；徐世雄說，他要發動二二八家屬不支持柯文哲運動，因為柯文哲違背台灣精神，違背台灣價值，柯文哲不應該看不起台灣、唱衰台灣、漠視台灣人。

徐世雄說，柯文哲日前說台灣戰爭只能撐2天，但是他認為，台灣軍事實力是夠的，絕對有能力保衛台灣，中共沒有想像的那麼厲害，但是現在台灣最缺乏就是信心、團結，台灣人要站起來。

台北市政府副發言人柯昱安接受中央社訪問表示，每人都有不同想法，市長柯文哲也說過，不可能百分之百讓每個人滿意，對於二二八受難者家屬徐世雄的說法與做法表示尊重。

他也說，柯文哲對轉型正義還是有其堅持，就是先解決現在問題，其次預防再發生，最後才是追究責任。

另外，二二八受難者家屬代表王克雄上台致詞時則提到，要請台灣人思考「台灣會不會再發生二二八？」萬一台灣被中國統治，台灣人抗議、示威、批評政府，北京的習近平會允許嗎？歷史是會重演的。

王克雄認為，中國不會遵守什麼協議，也擅於狡猾欺騙，台灣人為了子孫的安全與幸福，「我們絕對不能跟中國簽什麼和平協議」，要好好保衛台灣，阻止中國的滲透。

王克雄說，有良知的人都要反對用龐大的紀念堂紀念殺人魔蔣介石，他建議將中正紀念堂轉型為「台灣忠烈祠」。（編輯：趙蔚蘭）1080228