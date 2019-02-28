副總統：台灣願助教廷共同促進各國宗教自由

（中央社記者葉素萍台北28日電）副總統陳建仁今天接見教廷萬民福音部部長費洛尼樞機主教時表示，台灣願意協助教廷共同促進世界各國的宗教自由，讓所有人都能免除宗教迫害的恐懼，擁有真正的信仰自由。

教宗方濟各特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教（Card. Fernando Filoni）今天至3月3日訪台，將出席在雲林縣舉辦的「第4屆全國聖體大會」閉幕典禮，他今天則在總統府內分別晉見總統蔡英文、陳副總統。

陳副總統致詞提到，費洛尼樞機主教來台訪問，並親自主持全國聖體大會，這是台灣天主教會及教友的莫大福氣。他太太、女兒和兩個孫子明天也將參與全國聖體大會，並且都很渴望見到費洛尼樞機主教。

談及台灣教會與教廷的合作，陳副總統表示，台灣的教會也渴望和教廷共同合作，讓中國的天主教未來也能加入全球天主教教徒的行列；教廷萬民福音部助理秘書長兼宗座傳信善會主席達托索總主教，在2月初來台主持宗座傳信善會亞洲地區主任委員會議，他們也一起交換過意見，知道亞洲區域以後會是教廷萬民福音部在推廣福音工作時，很重要的一塊區域，而台灣的天主教徒也會極力推廣、促使成功。

另外，陳副總統提到，他曾於2016年及2018年兩度代表蔡總統及台灣人民，赴教廷參加德蕾莎修女與先教宗保祿六世等先人的封聖典禮，並向教宗方濟各問候致意。在教廷訪問期間，他充分感受到台梵兩國教會的共融合一，也期盼全世界各地的地方教會，都能享受到與天主的共融。

陳副總統表示，他去年訪問教廷時，也曾參加在聖伯多祿大教堂內舉行的「為台灣及世界和平祈福彌撒」，誠心祈求天主降福臺海兩岸能夠展開和平對話，也祈求兩岸的天主教友都能得到教宗的眷顧與祝福。

費洛尼樞機主教曾表示，舉凡任何自由民主國家，均充分尊重境內各宗教，不會以政府公權力迫使信徒加入違背信仰原則的組織，更不會干預各宗教的發展。陳副總統指出，台灣作為一個崇尚自由、民主與人權的國家，非常願意協助教廷共同促進世界各國的宗教自由，讓所有人都能免除宗教迫害的恐懼，擁有真正的信仰自由。（編輯：楊凱翔）1080228